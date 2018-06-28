Известная украинская актриса стала мамой

Звезда сериала "Коли ми вдома" родила ребенка

Ирина Андреева, которая исполняет роль Оксаны в сериале "Коли ми вдома", осенью 2017 года родила сына.

Мало кто знал об этом, поскольку ее героиня в сериале тоже была беременна. Поэтому во время съемок четвертого сезона, в прошлом году, актриса ходила сначала с накладным животом, а потом со своим собственным. В каких сериях животик настоящий, а в каких нет, зрители могут попытаться угадать, пересмотрев четвертый сезон сериала.

Фото: Ирина Андреева (пресс-служба)

"Да, так совпало, что я забеременела во время беременности своей Оксаны. Первое время пришлось сниматься с накладным животиком, потом я "догнала" героиню, и достаточно было своего. А когда пришло время, ушла в декрет и тихонько родила", - рассказала Ирина.

Ира долго не рассказывала о своем положении, пока сыну не исполнилось 8 месяцев.

Фото: Ирина Андреева (пресс-служба)

"С детства мечтала о двух мальчиках и точно знала, что одного назову Максимом. А родился он в один день с моим мужем – 16 октября", - поделилась актриса.

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