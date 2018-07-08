Известную российскую актрису избили во дворе своего дома

Звезду телесериала "Доярка из Хацапетовки" избил муж

32-летнюю актрису Евгению Осипову, исполнившую главную роль в известном телесериале русско-украинского производства "Доярка из Хацапетовки", избил муж, сообщает cosmo.ru

Избиение Осиповой произошло во дворе ее дома в Москве (Россия). Инцидент случился во время того, как звезда сериала общалась и распивала алкогольные напитки с подругами во дворе своего дома.

Евгения сильно "перебрала" и одна из ее подруг позвонила мужу актрисы с просьбой забрать Осипову. Когда супруг знаменитости приехал, ему не понравилось, что она сильно напилась, и кинулся на жену с кулаками.

В процессе рукоприкладства, одна из подружек решила защитить бедную девушку и тоже попала под "горячую руку" – ей перепало несколько ударов от разгневанного мужчины.

Фото: Евгения Осипова (nstagram.com/osipovaevgeniya_official)

Сразу после избиения Евгения обратилась к экспертам, чтобы зафиксировать побои. Теперь следователи разбираются в произошедшем.

Что же касаемо самой Осиповой , ее направили в больницу, где у нее на теле обнаружили несколько ссадин и диагностировали сотрясение мозга.

Напомним, ранее звезду сериала "Район Мелроуз" госпитализировали сразу после выхода из тюрьмы.

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