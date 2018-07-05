Известный российский артист госпитализирован с инфарктом

Музыкант перенес операцию

Популярный российский музыкант, гитарист группы "Моральный кодекс" Николай Девлет-Кильдеев был госпитализирован в больницу в Москве с диагнозом "инфаркт миокарда". Музыкант находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщается на Telegram-канале Mash.

Информацию о состоянии артиста подтвердила администратор музыкального коллектива Ирина, передает телеканал "360".

Музыкант перенес операцию.

"С ним все сейчас нормально, у него стабильное состояние, он переведен из реанимации в палату", — рассказала она.

"Николай - автор большинства песен "Морального кодекса", записал с группой несколько альбомов. Также участвовал в создании одного из альбомов группы "Любэ", - рассказали в сети.

Скриншот (t.me/breakingmash)

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