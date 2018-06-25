От Каменских до Миддлтон: топ-15 звезд, которые больше всего интересны украинцам

Предлагаем вам ознакомиться со списком знаменитостей, пользующихся популярностью среди украинских читателей

Читатели устали от политических новостей. Они предпочитают получать из сети более позитивный, "лайфовый" контент с обязательным сопровождением большого количества визуала. Одними из самых читаемых материалов являются новости о звездах шоу-бизнеса. Таким мнением поделилась со Styler главный редактор сайта LeMonade.style Алеся Диденко, которая в июне 2018 года была признана одним из луших главредов страны по версии престижной премии PRESSZVANIE.

Проанализировав статистку собственного ресурса, Диденко рассказала, какие из них больше всего интересны украинцам.

Алеся Диденко. Фото: facebook.com/dalesyalesya

"Я работала в самых посещаемых интернет-изданиях страны (как с преобладанием мужской аудитории, так и женской) и опыт показывает, что разделы порталов о звездах – являются одними из самых читаемых. Иногда можно несколько часов потратить на написание полезной, емкой статьи – она и ста просмотров не наберет, даже на сайте миллионнике. А иногда и пятнадцати минут не потратишь на заметку о фотосессии в ярких купальниках очередной звездной красотки, как она, как принято выражаться у нас с коллегами, "сорвет трафик", - рассказывает Алеся.

Благодаря обилию микроблогов в сети, а также связям с PR-агентами знаменитостей, у Диденко и ее команды есть возможность оперативно узнавать информацию о жизни звезд, и также оперативно выдывать свежие новости читателям.

"Многим коллегам, несмотря на добрые отношения, приходится отказывать в публикации релизов об их артистах, ведь знаю, что материал о данной селебрити не прочтется. Поэтому, у меня есть свой список самых читаемых звезд, который сформировался спустя годы. Новости о данных знаменитостях всегда приносят сайту все больше посещений, а украинские читатели получают тот контент, который действительно желают", - резюмировала главред и поделилась своим топом самых любимых украинских звезд:

Настя Каменских и Потап. Читатели с интересом следят за новостями о якобы служебном романе звезд, любят смелые фото экс-солистки дуэта "Потап и Настя" и узнавать все больше подробностей о подопечных Потапа (да, это Надя Дорофеева, Мишель Андраде и другие проекты продюсера). Вера Брежнева. Новости об экс-участнице группы "ВИА Гра" и супруге Константина Меладзе всегда читабельны. В целом, как и о других бывших и нынешних солистках коллектива. А чего стоят их откровенные кадры в Instagram! Участницы шоу "Холостяк". Впрочем как и все новости, связанные с проектом. Да, шоу не утрачивает интерес, даже спустя восемь сезонов. LOBODA. Неождиданная новость о второй беременности звезды буквально потрясла ее фанатов. Имя счастливого папы так и остается загадкой. Тайной является и то, сколько все-таки часов в сутках у знаменитости, ведь невозможно объяснить, когда она успевает быть мамой и так активно гастролировать. Регина Тодоренко, Леся Никитюк и шоу "Орел и Решка". Программа популярна, как среди домохозяек, так и постоянно занятых бизнес-вумен. Согласитесь, тревел-шоу имеет легкую подачу, дает возможность увидеть мир сидя на диване, а очаровательные ведущие блистают отменным чувством юмора и... яркими кадрами в микроблогах. Тина Кароль. Артистка с многолетним стажем работы на сцене имеет колоссальную поддержку аудитории, ее песни заставляют сердца биться чаще, а новости о новых проектах расходятся, как пирожки. Ани Лорак. В 2014 году многие украинцы ополчились против звезды, которая стала больше выступать в России. Однако в последние годы знаменитость гастролирует за пределами СНГ, радует поклонников кадрами, сделанными в столице, а также пляжными фото, которые не оставляют равнодушными читателей. Катя Осадчая. Последние годы украинцы наблюдали стремительное развитие служебного романа телеведущей с ее колегой – Юрием Горбуновым. Проект "Голос країни" очень сплотил звезд, которые рассекретили свои отношения только после рождения совместного ребенка. Наталья Могилевская. Изменения во внешности 42-летней звезды заметили даже ленивые. Знаменитость мотивирует поклонников выглядеть потрясающе, "даже если вам немного за 30". Святослав Вакарчук. Интерес к солисту группы "Океан Ельзи" не иссякает, даже если он делает творческий перерыв на пару лет. Новости о новых хитах коллектива являются настоящим подарком для фанатов. Владимир Зеленский и студия "Квартал 95". В 2018 году коллективу, отменные шутки которого разбираются на цитаты, исполнилось 15 лет. За эти годы фронтмен юмористической студии релизовал массу проектов (как развлекательных, так и социальных), которые получили отклик аудитории. Олег Винник. Невероятно, но факт. Наши мамы и бабушки также являются интернет-юзерами, иначе не могу объснить колоссальное количество просмотров после публикаций новостей об артисте. Отдельный респект PR-агентам звезды. Оля Полякова. Суперблондинку активно читают, цитируют зажигательные песни знаменитости и смотрят на фото ее прекрасных... глаз. Королевские семьи, в особенности британская. Многие новости о монарших особах пользуются популярностью. А вы уже знаете, какой титул получила Меган Маркл после того, как вышла замуж за принца Гарри? Голливудские звезды. Дети, стиль, лайфхаки, скандалы и личная селебрити. Завершаю свой топ не конкретной личностью, а общими темами, интересными украинской аудитории из жизни знаменитостей. Заокеанские Кардашян, Шейк, Клуни… Многие украинцы, в особенности дамы, предпочитают равняться на людей из голубых экранов. Они считают звезд лидерами мнений и читают новости с их полезными советами из областей кулинарии, здоровья и моды. Впрочем лайфхаки украинок Ротару, Ефросининой, Фреймут и многих выше перечисленных, также пользуются популярностью.

Напомним, ранее Вакарчук эмоционально обратился к украинцам.

Видео: video.rbc.ua