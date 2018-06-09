"Красила ногти и стирала футболки": Фреймут поразила украинцев фото с АЗС

Такого праздника на заправке еще не было

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут вызвала настоящий ажиотаж в сети фотографиями, сделанными на одной из киевских автозаправок. Соответствующий пост был сделан в Instaram.

"Королева бензоколонки: Ольга Фреймут устроила full service для водителей. Красила ногти, мыла стекла очков, стирала футболки дальнобойщиков и одевала новые, давала в дорогу "паек" – цибулю, кабачки и тыкву, засевала пшеницей и конфетами в добрую путь", - говорится в сообщении.

Следует уточнить, что за день работы на АЗС, Фреймут ждали сразу несколько интересных встреч.

"Клиентами Оли стали водители легковых авто и грузовиков, автомобиль аварийной службы Киевводоканала, мотоциклист, дальнобойщик, фокусник, который силой мысли подобрал пароль к ее телефону и молодожены, которых телеведущая благословила на счастливую семейную жизнь", - подчеркивается в тексте сообщения.

Фото: Ольга Фреймут во время работы на АЗС (instagram.com/oliashow)

Кстати, известная украинская телеведущая Ольга Фреймут вызвала настоящий ажиотаж среди пользователей соцсети фото, сделанным с киевской Окружной. Обратим внимание, что на опубликованном снимке телеведущая стоит возле дороги в ярком красном платье и бутылкой алкоголя.

Как сообщалось ранее, украинская телеведущая Ольга Фреймут показала своего мужа, продюсера Владимира Локотко и их сына Валерия. Соответствующие фотографии звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

На одном снимке Фреймут сфотографировалась вместе с мужем Владимиром Локотко. Звезда также показала их сына Валерия, который во вторник, 8 мая, отпраздновал свой день рождения.

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