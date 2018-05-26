"Ничего себе": Фреймут ошеломила украинцев фото с Окружной

Она призналась, что украинцев ждет "веселый" проект

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут вызвала настоящий ажиотаж среди пользователей соцсети фото, сделанным с киевской Окружной. Соответствующий пост она сделала на своей странице в Instagram.

"Съемки проекта "Оля" на Окружной. Будет весело", - сказала она.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке телеведущая стоит возле дороги в ярком красном платье и бутылкой алкоголя.

Фото: Фреймут на съемках нового проекта (instagram.com/freimutolia)

В то же время пользователи сети поспешили напомнить Фреймут, что она является "панянкой" и что ей якобы идет этот наряд.

"Ничего себе. А я проехала с осуждающим взглядом и думала еще: что это за девушка так нагло ступает прямо по дороге", - сказала пользователь Анна Сушнюк.

"Оля, вы же панянка", - отметил юзер ge1a.

"О, мы вас видели оказывается перед заправкой. Только подумали, что это девушка легкого поведения. Я мужу еще сказала: та, может девушка едет на день рождение или вечеринку. Вот машину и ловит", - уточнила пользователь Анна Менела.

"Вы в таком необычайном наряде. Супер. Вы всегда красотка, обожаю вас", - отмети юзер Анна Довжий.

"А я уж подумала, что это на вас так пацанки повлияли", - уточнила пользователь Анна Листник.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/freimutolia)

Кстати, украинская телеведущая Ольга Фреймут показала своего мужа, продюсера Владимира Локотко и их сына Валерия. Соответствующие фотографии звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

На одном снимке Фреймут сфотографировалась вместе с мужем Владимиром Локотко. Звезда также показала их сына Валерия, который во вторник, 8 мая, отпраздновал свой день рождения.

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