LOBODA поделилась финальными кадрами со съемок клипа "SuperSTAR"

Известная певица поделилась интересными снимками
Популярная певица Светлана Лобода поделилась новыми снимками с финальных съемок клипа "SuperSTAR" на своей странице в Instagram.
Одну из публикаций звезда подписала: "Скоро".
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Стоит отметить, что 4 июня вышел тизер клипа, который буквально за сутки набрал 1,6 миллионов просмотров.
Поклонники сообщают, что с нетерпением ждут выхода клипа Лободы. Они в восторге от певицы, о чем, конечно, ей говорят.
"Ждем", "Очень жду клип, как всегда, шикарная", "Такая красотка", "Бомба", - комментируют фанаты.
Скриншоты комментариев (instagram.com/lobodaofficial)
Кстати, Слава из "НеАнгелов" поделилась новым увлечением.
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