Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

LOBODA поделилась финальными кадрами со съемок клипа "SuperSTAR"

STYLERЗвёзды        28.06.2018 - 04:14
Фото: Світлана Лобода (facebook.com/loboda.official)
Фото: Світлана Лобода (facebook.com/loboda.official)

Известная певица поделилась интересными снимками

Популярная певица Светлана Лобода поделилась новыми снимками с финальных съемок клипа "SuperSTAR" на своей странице в Instagram.

Одну из публикаций звезда подписала: "Скоро".

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Стоит отметить, что 4 июня вышел тизер клипа, который буквально за сутки набрал 1,6 миллионов просмотров.

Поклонники сообщают, что с нетерпением ждут выхода клипа Лободы. Они в восторге от певицы, о чем, конечно, ей говорят.

"Ждем", "Очень жду клип, как всегда, шикарная", "Такая красотка", "Бомба", - комментируют фанаты.

Скриншоты комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Кстати, Слава из "НеАнгелов" поделилась новым увлечением.

Рекомендуем к просмотру: 

Видео: Что вы не знали о популярной певице?

Популярный рэпер снял клип возле Родины-мать (видео) "Куколка": Вера Брежнева взбудоражила сеть своей фигурой
Теги: фото, клип, Светлана Лобода
"5 из 5 возможных медалей": украинская гимнастка произвела фурор на турнире в Турции (видео)
В Киеве разгромили табор ромов: активисты сделали жесткое заявление
"Киевхлеб" будет судиться с Roshen из-за "Киевского торта"
"Постоянно живу в напряжении": Лидия Таран откровенно рассказала о своей личной жизни
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь