LOBODA поделилась финальными кадрами со съемок клипа "SuperSTAR"

Известная певица поделилась интересными снимками

Популярная певица Светлана Лобода поделилась новыми снимками с финальных съемок клипа "SuperSTAR" на своей странице в Instagram.

Одну из публикаций звезда подписала: "Скоро".

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Стоит отметить, что 4 июня вышел тизер клипа, который буквально за сутки набрал 1,6 миллионов просмотров.

Поклонники сообщают, что с нетерпением ждут выхода клипа Лободы. Они в восторге от певицы, о чем, конечно, ей говорят.

"Ждем", "Очень жду клип, как всегда, шикарная", "Такая красотка", "Бомба", - комментируют фанаты.

Скриншоты комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Кстати, Слава из "НеАнгелов" поделилась новым увлечением.

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