"Лучшее лекарство - сон": экс-ведущая "Орла и Решки" дала советы по уходу за собой

Украинская телеведущая рассказала, как оставться красивой и бодрой

Экс-ведущая популярной передачи "Орел и Решка" Леся Никитюк, которая сейчас участвует в шоу "Хто зверху?", рассказала о главных правилах ухода за собой. По ее мнению, женщине нужно достаточно высыпаться и защищать свою кожу правильными средствами.

Не ленитесь делать скраб для тела

"Недавно открыла для себя уникальный народный метод по уходу за телом – скраб на основе кофейной гущи, меда и нескольких растительных масел. Кожа после процедуры становится невероятно гладкой. Я так вдохновилась результатами, что решила сама создать линейку органических скрабов. Сейчас работаю над ней совместно с украинским брендом органической косметики. Поэтому ждите!".

Обновляйте кожу с помощью пилинга, посещайте косметолога

"В последнее время я стала адептом регулярного и профессионального ухода за собой. Читаю различные обзоры и рекомендации, обожаю обсуждать трендовые новинки с косметологом. Регулярные процедуры у опытного специалиста – секрет красивой кожи лица. Особенно полезен из косметологических процедур пилинг".

Не забывайте о регулярном увлажнении

"Как говорит моя мама: "Увлажненная кожа – молодая кожа". Поэтому я регулярно увлажняю лицо и тело кокосовым маслом, употребляю рыбий жир и пью минимум два литра воды в день. Это крайне важно, поскольку тонус кожи нужно поддерживать как извне, так и изнутри. Кроме этого, конечно, нужно пользоваться кремами. Мне подходят на основе ретинола – они идеально напитывают кожу изнутри полезными веществами".

Фото: Леся Никитюк (instagram.com-lesia_nikituk)

Ложитесь спать до 23 часов и делайте утреннюю зарядку

"Лучшее лекарство – это сон с 23:00 до 3 ночи. Не всегда получается спать в это время, но я очень стараюсь! Как только начинаю пренебрегать этим правилом – это становится заметно. Появляются лишние сантиметры и темные круги под глазами. Чтобы быть бодрой утром и наполнить все клетки кислородом – делайте утреннюю гимнастику".

Защищайте кожу правильными кремами

"Тональная основа или ВВ-крем – сейчас это уже необходимость. Они выравнивают тон лица и защищают от ультрафиолета и пагубного воздействия окружающей среды. Считаю, лучше предупредить некоторые моменты, чем бороться с ними. Всем красоты и вдохновения!".

Как ранее писал Styler, Леся Никитюк рассказала о своих занятиях (фото).

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