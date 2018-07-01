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Мольфар: Олег Винник разогнал тучи перед концертом

STYLERЗвёзды        01.07.2018 - 09:36
Фото: Олег Винник (facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)
Фото: Олег Винник (facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

Над городом появилась двойная радуга

Знаменитый украинский певец Олег Винник выступил в Ивано-Франковске и смог победить погоду. Об этом пишет местный сайт 0342.ua.

Во время всеукраинского тура с новой программой "Ты в курсе", украинский певец Олег Винник посетил Ивано-Франковск.

Поклонники артиста отмечают, что накануне концерта весь день шел дождь. И как только Олег Винник поднялся на сцену, дождь прекратился и появилась двойная радуга.

Фанаты решили, что Винник своей музыкой смог разогнать тучи и вернуть горожанам хорошую погоду, поэтому признавались ему в любви с помощью слов из его песни "А мне хорошо с тобой…". Они спели две строчки из этой песни хором.

На концерте в Ивано-Франковске музыкант исполнил несколько новых композиций, в том числе и нашумевший трек "Пчела Майя".

Благодаря этой песне украинцы начали массовый флешмоб. Артисту приносят на концерты сувениры и подарки, связанные с пчелиной атрибутикой.

Кстати, Олег Винник признался, в чем суть его нового трека с шутливым названием "Пчела Майя".

"Моя Пчела Майя - это прообраз девушки, которая очень любит цветы и украшает ими все вокруг. С одной стороны, такая фанатичная любовь выглядит забавно. Но если понаблюдать за человеком, можно отметить искреннюю улыбку на его лице. А от этой улыбки и у окружающих людей поднимается настроение. Признаться, песня далась мне довольно нелегко. Поскольку хотелось не только провести ироничную параллель, но и донести основной посыл трека. К слову, композиция родилась не на пустом месте. На ее написание вдохновили реальные люди", - говорит артист.

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Теги: певец, концерт, Олег Винник
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