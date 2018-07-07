Настя Каменских поразила нарядом с пикантными разрезами на Atlas Weekend

Певица восхитила поклонников эффектным выступлением

Звезда украинского шоу-бизнеса Настя Каменских удивила своих фанатов во время выступления на главном фестивале лета Atlas Weekend-2018. Видео с ее выступлением опубликовали на YouTube.

Однако восторг публики вызвала не новая песня певицы, а то, что артистка, вероятно, выступала без нижнего белья. Внешний вид украинской поп-дивы вызвал восторг у ее поклонников.

Фото: NK на Atlas Weekend-2018 (фото: instagram.com/atlasweekend)

Певица устроила жаркие танцы на сцене в черном мини-платье с высокими разрезами на бедрах и, как видно на видео, без нижнего белья. Но нашлись и те, кто посчитал, что артистка надела трусы с высокой посадкой, из-за чего они незаметны на видео.

Видео: NK на Atlas Weekend-2018 (youtube.com/Music Box)

Публике понравились стройные ноги, подчеркнутые высокими ботфортами на каблуках, и красивые кудри Насти Каменских.

Видео (youtube.com/Music Box)

Артистке нравится удивлять своих поклонников различными образами или нарядам, так, ранее Настя Каменских выложила в сеть свои фото в образе Моники Белуччи.

Настя Каменских: интересные факты (видео: STYLER.rbc.ua)