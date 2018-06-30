Настя Каменских в коротком велюровом платье произвела фурор среди поклонников

И все же не все подписчики певицы высоко оценили ее новый образ

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая сейчас ведет творческую деятельность под псевдонимом NK, поразила своих фанов ультра стильным образом.

Так, на своей Instagram-страничке Каменских опубликовала сразу же серию "ретро-фото", на которых она позирует в коротком платье с длинными рукавами, украшенном велюровыми вставками. Платье-рубашка подобрано широким черным поясом с массивной золотой пряжкой.

На стройных ножках Каменских – черные босоножки. Также свой ретро-образ в стиле 80-х исполнительница дополнила большими золотыми серьгами-кольцами и не менее массивным перстнем. Прическа – длинная челка и собранные на макушке в пучок волосы.

Стильная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

При этом Каменских отметила, что фото были сделаны на вечеринке ее общего с Потапом друга Тима Сулейманова, который отмечал день рождения.

Настя Каменских в стиле 80-х (фото: instagram.com/kamenskux)

Подписчики Насти Каменских буквально засыпали ее восторженными отзывами.

"Величественность, грациозность, нежность", - пишет mihaililchenko.

"Королева!" - отмечает ludagolubitskaya.

"Ух, какая", - восхищается sa.nia7874.

"Божественна", - хвалит mackenzie_mans.

"Просто топ", - пишет v.v.vladimir89.

"Настя, ты, как всегда, непревзойденная", - восторгается linkorn1205.

Скриншот комментариев instagram.com/kamenskux

Однако некоторым ее наряд не очень понравился.

"Настя красавица, но бархат велюр всегда старит", - отмечает ikora2014.

"Ну, красивая очень, но меня напрягает постоянно ее одинаковое "супер сексуальное" выражение лица", - пишет iryna_melnik.

"Платье ужасное, а сама красотка!" - отмечает katerinakhii.

"С кудряшками намного лучше", - вздыхает zhannakatava.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Еще несколько фотографий Каменских опубликовала в разделе "истории" на своей instagram-страничке.

Настя Каменских в стильном ретро-платье (скриншоты: instagram.com/kamenskux)

Напомним, ранее Настя Каменских рассказала, в чем состоит секрет ее питания.

Также певица призналась, что очень любит салат из огурцов, рукколы, перца, заправленных соевым соусом и оливковым маслом.

Настя Каменских: интересные факты (видео: STYLER.rbc.ua)