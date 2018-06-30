Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Настя Каменских в коротком велюровом платье произвела фурор среди поклонников

STYLERЗвёзды        30.06.2018 - 00:41
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

И все же не все подписчики певицы высоко оценили ее новый образ

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая сейчас ведет творческую деятельность под псевдонимом NK, поразила своих фанов ультра стильным образом.

Так, на своей Instagram-страничке Каменских опубликовала сразу же серию "ретро-фото", на которых она позирует в коротком платье с длинными рукавами, украшенном велюровыми вставками. Платье-рубашка подобрано широким черным поясом с массивной золотой пряжкой.

На стройных ножках Каменских – черные босоножки. Также свой ретро-образ в стиле 80-х исполнительница дополнила большими золотыми серьгами-кольцами и не менее массивным перстнем. Прическа – длинная челка и собранные на макушке в пучок волосы.

Стильная Настя Каменских

Стильная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

При этом Каменских отметила, что фото были сделаны на вечеринке ее общего с Потапом друга Тима Сулейманова, который отмечал день рождения.

Настя Каменских

Настя Каменских в стиле 80-х (фото: instagram.com/kamenskux)

Подписчики Насти Каменских буквально засыпали ее восторженными отзывами.

"Величественность, грациозность, нежность", - пишет mihaililchenko.

"Королева!" - отмечает ludagolubitskaya.

"Ух, какая", - восхищается sa.nia7874.

"Божественна", - хвалит mackenzie_mans.

"Просто топ", - пишет v.v.vladimir89.

"Настя, ты, как всегда, непревзойденная", - восторгается linkorn1205.

Каменских

Скриншот комментариев instagram.com/kamenskux

Однако некоторым ее наряд не очень понравился.

"Настя красавица, но бархат велюр всегда старит", - отмечает ikora2014.

"Ну, красивая очень, но меня напрягает постоянно ее одинаковое "супер сексуальное" выражение лица", - пишет iryna_melnik.

"Платье ужасное, а сама красотка!" - отмечает katerinakhii.

"С кудряшками намного лучше", - вздыхает zhannakatava.

Настя Каменских

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Еще несколько фотографий Каменских опубликовала в разделе "истории" на своей instagram-страничке.

 

Настя Каменских в стильном ретро-платье (скриншоты: instagram.com/kamenskux)

Напомним, ранее Настя Каменских рассказала, в чем состоит секрет ее питания.

Также певица призналась, что очень любит салат из огурцов, рукколы, перца, заправленных соевым соусом и оливковым маслом.

Настя Каменских: интересные факты (видео: STYLER.rbc.ua)

Ани Лорак "засветилась" на вечеринке в Киеве в компании Насти Каменских (фото) "Я это очень ценю": Настя Каменских рассказала правду об избраннике
Теги: Настя Каменских
ДТП в Харькове: Алену Зайцеву заметили на лавочке около больницы (фото)
"Мажоры закрыли доступ к Днепру": активисты С14 устроили погром забора под Киевом (фото)
Ани Лорак "засветилась" на вечеринке в Киеве в компании Насти Каменских (фото)
Поль Манондиз перепел хит Олега Винника на французском языке (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь