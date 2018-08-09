"Найкращий друг": украинская группа выпустила долгожданный клип

Съемки клипа (фото: пресс-служба группы "Фіолет")

Эта песня войдет в будущий альбом "Фіолет", релиз которого запланирован на осень

Популярная украинская рок-группа "Фіолет" выпустила долгожданный клип на песню "Найкращий друг".

Съемки клипа продолжались в течение всей ночи на разных столичных локациях и завершились только утром в одной из киевских квартир.

"Мы снимали почти до пяти утра, некоторые дубли повторяли десятки раз, чтобы создать удачные и, надеемся, нам это удалось. Ночной город вдохновлял и дарил энергию и силы до самого рассвета", - рассказывают участники группы "Фіолет".

Съемки клипа (фото: пресс-служба группы "Фіолет")

Режиссером клипа стал Александр Шкрабак, известный по сотрудничеству с Brunettes Shoot Blondes, а также по собственным короткометражным лентам, которые были представлены на различных кинофестивалях.

По режиссерскому замыслу, тема дружбы раскрывается через отношения матери и сына, которая ради ребенка по ночам, тайком, учится кататься на роликах, чтобы стать ему действительно лучшим другом. Музыканты группы в клипе также делятся своими мыслями по поводу того, что такое настоящая дружба.

Фіолет - Найкращий друг

Отметим, что главную роль в клипе сыграли заслуженная артистка Украины Ксения Баша и ее девятилетний сын Вася, для которого эта роль стала актерским дебютом.

Фіолет - True Love

Ранее Бумбокс и The Gitas презентовали акустическую версию эмоциональной песни.