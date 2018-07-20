"Не могу дождаться!" Группа "Антитела" заинтриговала украинцев

Кадр из видео "Лови Момент"

Тарас Тополя и компания показали тизер своего нового клипа "Лови Момент"

Популярная украинская группа "Антитела" показала тизер клипа на новую песню "Лови Момент". Этот трек войдет в будущий альбом столичного коллектива.

Как снимали новый клип группы "Антитела"

"Hello! Лови момент! Для чего музыканты отправились в недельный поход сложным туристическим маршрутом Карпат, дикими местами долины реки Черный Черемош, преодолевая десятки километров, глубокие броды и вершины Карпат? С какой целью "Антитела" впервые появились в кадре с женами и детьми, и впустили зрителя в личной жизни? Какие скрытые символы и смыслы заложили ребята в будущее видео, в его отдельные сцены, и на самом деле вся планета обречена на тотальный коллапс? Все это вы узнаете в ближайшее время. Следите за новостями!" - рассказали в пресс-службе команды.

Тизер клипа "Лови Момент"

Известно, что премьера клипа "Лови Момент" состоится с 1 августа.

Тем временем пользователи социальных сетей уже не могут дождаться новой видеоработы Тараса Тополи и его команды.

Скриншот комментариев

Ранее Тарас Тополя признался, сколько потерял от отказа выступать в РФ.

Видео: РБК-Украина