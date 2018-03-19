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"Не терпит фальши": внучка Лины Костенко рассказала интересные детали из жизни своей бабушки

STYLERЗвёзды        19.03.2018 - 20:43
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Также внучка поэтессы вспомнила отдельные эпизоды из своего детства, связанные с бабушкой

Внучка Лины Костенко Ярослава-Франческа Барбьери, 26-летняя выпускница Оксфорда, будущая докторантка одного из лучших британских университетов рассказала интересные подробности жизни своей бабушки. Об этом Ярослава сообщила в интервью изданию "Радио Свобода".

Ярослава не называет Лину Костенко бабушкой, а использует другое название – "старшая мама".

По словам внучки, Лина Васильевна – предельно требовательна к себе, но очень чувствительна на реакции людей, которым доверяет.

"Мы – разные поколения и имеем разный опыт, но действительно есть ощущение трио. Мы какие-то взаимодополняемы и, в то же время, всегда уважаем границы свободы друг друга. Это – поистине драгоценные вещи. Только один совет я себе позволяю дать маме Лине: "Относись благородно к себе". Это немного наш код, и он означает: такая несокрушимая преданность работе также требует хоть немножко позволить себе dolce vita (сладкой жизни). Но на пожеланиях дело и останавливается", - говорит Ярослава.

Также внучка поэтессы вспомнила отдельные эпизоды из своего детства, связанные с бабушкой.

"Мама Лина всегда мне малой давала делать все, что мне могло хотеться, поэтому я помогала ей и пирожки печь. Для мамы Лины это – отдельное священнодействие, взрослым не позволяла дверью стукнуть. А я рассеивала муку по всей кухне – и ничего", - делится воспоминаниями девушка.

Фото: Лина Костенко и ее внука Ярослава (фото из семейного архива/radiosvoboda.org)

Ярослава также рассказала о характере Лины Костенко.

"Мама Лина - одинокая по-писательски. Она просто не терпит фальши, шума, позы, риторики. Она является очень аутентичным во всех своих проявлениях человеком. Естественной и очень правдивой. И также во многом парадоксальной", - говорит внучка.

Девушка рассказала, что Лина Васильевна до сих пор много работает - сейчас она завершает несколько новых книг.

"Лина Костенко – и женщина, и писатель без возраста. Всего было в прошлые годы: переболела, нелегкие были испытания. Но выдержала все с такой решимостью и внутренней силой, что врачи говорят: это Вы нас вылечили. Врачи стали друзьями, давление у мамы Лины, как у меня. И вот это чудесное чувство творчества и любви к настоящему, пожалуй, это и есть и ее молодость, и ее – 88 – бесконечность", - заключает Ярослава-Франческа Барбьери.

Напомним, что Styler собрал для вас лучшие композиции на стихи, которые ведут "благородными путями" всех украинцев.

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Теги: Лина Костенко
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