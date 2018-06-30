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"Норм чикса": Настя Каменских в мини-юбке похвасталась стройными ножками

STYLERЗвёзды        30.06.2018 - 07:16
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Подписчики певицы подчеркнули, что ей к лицу такой лук

Украинская поп-исполнительница Настя Каменских поделилась со своими instagram-подписчиками стильным летним образом. Так, певица, которая сейчас выступает под псевдонимом NK, опубликовала фото, на котором позирует в футболке с дерзким принтом Моны Лизы, заправленной в короткую черную юбку. Из аксессуаров  – открытые черные босоножки на высоком каблуке и небольшая сумочка с длинным ремешком через плечо.

"Летом обожаю носить юбки и разноцветные сумки. А что вы любите из летних луков?" - призналась Настя Каменских.

При этом на фото Настя выглядит очень свежо. Видно, что певица поддерживает себя в отличной форме.

Настя Каменских в стильном летнем образе

Настя Каменских в стильном летнем образе (фото: instagram.com/kamenskux)

Подписчики Каменских отметили, что этот образ ей действительно очень идет. Да и выглядит она шикарно.

"Настя, вы великолепно выглядите всегда", - пишет gal8248.

"Настена хороша! Любим вас! Образ стильный", - подчеркивает keratin_ot_belk.

"Настя, ты конечно умница, так привела свое тело в шикарный вид", - хвалит bondarinochka.

"Ты, как всегда, неотразима", - восхищается ania.galagan.

Скриншот комментариев instagram.com/kamenskux

Фигура Каменских

Настя Каменских

Каменских Настя

Фигура Насти Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, ранее Настя Каменски засветилась в компании скандальной Ани Лорак.

Так, в столичном ресторане мужа Лорак - Мурат Налчаджиоглу – прошла вечеринка, которую посетили также некоторые звезды украинского шоу-биза.

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