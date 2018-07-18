"О себе должны думать": звезды фильма "О чем говорят мужчины" отказались выступать в Крыму

Кадр из фильма "О чем говорят мужчины"

У артистов есть родственники в Украине

Артисты популярного российского коллектива "Квартет И", звезды фильмов "О чем говорят мужчины", "День выборов", "День радио", сообщили, что не будут выступать в оккупированном Крыму. Об этом рассказал один из основателей коллектива, актер и сценарист Ростислав Хаит в интервью для радиостанции "Говорит Москва".

Он объяснил, что не так давно произошла неприятная ситуация с одной из участниц квартета, актрисой Нонной Гришаевой, из-за которой пришлось отменить ее выступление в Одессе.

"Насколько я знаю, Нонне официально не запретили въезд на Украину, но при этом позвонили и сказали "не приезжай, будет плохо". Нонна – человек, который активно поддерживает нынешнюю власть в России. И если она была в Крыму, то согласно украинскому законодательству, если она въехала туда не через территорию Украины, то она нарушила закон", - отметил Хаит.

Известно, что Нонна Гришаева после посещения оккупированного Крыма попала в базу "Миротворца". Актриса побывала в "Артеке", где приняла участие в открытии фестиваля детских фильмов.

Ростислав Хаит отметил, что они не собираются выступать в оккупированном Крыму, даже если им предложат туда поехать на гастроли.

"Нам с Крыма не звонили ни разу, а если бы позвонили, мы бы не поехали именно из-за этой ситуации. При всем уважении к жителям Крыма, они ни в чем не виноваты, но мы о себе тоже думаем. У меня мама, папа и старший брат в Одессе, что же я не буду ездить туда?" - подчеркнул артист.

Кстати, в Украину не пустили звезду российских сериалов Антона Макарского.

Видео: STYLER.rbc.ua