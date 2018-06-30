"Ого! Топлесс?": голая Седокова развлеклась с подругами на яхте

Певица опубликовала видео со своего отдыха в Instagram

Известная певица Анна Седокова часто делится со своими фанатами фото и видео личной жизни в Instagram. В этот раз она побаловала своих подписчиков интригующим видео.

Анна уже несколько раз публиковала горячие фото в разных купальниках, чтобы похвастаться шикарной фигурой, но в этот раз она превзошла саму себя, выставив горячее видео из отпуска в солнечном Сен-Тропе. На видео звезда и ее подружки развлекаются на яхте без одежды.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 28 Июн 2018 в 1:56 PDT

Видео с отдыха Анны Седоковой (instagram.com/annasedokova)

"Если посчитать общее количество детей у девушек на этом видео, выйдет 16!! Если что, у нас общие не только дети, любовь к системно-векторной психологии и эксгибиционизму)) У нас общее желание развиваться и получать от этого удовольствие! Спасибо Вам за эти дни, мои девочки!! "- трепетно ​​подписала видео Седокова. Видео очень быстро набрало почти полмиллиона просмотров.

Внешний вид девушек приятно удивил подписчиков: "Ого! Топлес?", - написал в комментариях один из поклонников звезды.

Также фаны оценили привлекательные формы девушек.

"Мечта любого мужчины - оказаться с такими красотками на одной яхте", -прокоментировал volann.

"Девушки красотки) сексуальность этого видио зашкаливает", - восхитилась miss.andreevaelena.

В комментариях также отметили, что девушки "действительно умеют отдыхать".

Кстати, напомним ранее Анна Седокова опубликовала свое фото в купальнике.