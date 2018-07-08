"Он был такой родной": Руслана скорбит о смерти Левка Лукьяненко

Левко Лукьяненко умер в реанимации в 89 лет

7 июля 2018 года умер украинский диссидент, политик и общественный деятель Левко Лукьяненко. Левку Лукьяненко было 89 лет. Народная артистка Украины Руслана Лыжичко выразила свои соболезнования о смерти великого украинца, она написала проникновенный пост на своей Facebook-странице.

"Не верю, что мы, Украина, потеряли своего выдающегося Левка Лукьяненко, с которым еще год назад мы встретились на акции канала 1+1. Он был такой родной, такой искренний, улыбающийся, положительный человек необычайной энергии. Не могу поверить, что мы без Евгения Сверстюка, без Богдана Гаврилишина, без Любомира Гузара, тех, на кого мы смотрели на майданах, и верили только их мудрым словам. Эти выдающиеся украинцы являются основой для страны, такие люди не умирают! Герои не умирают!" - написала певица.

Также исполнительница опубликовала совместное фото, на котором изображена она, Левко Лукьяненко и ведущая Алла Мазур.

Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko.5

Напомним, что он родился 24 августа 1928 года в с. Хриповка Черниговской области. Соучредитель Украинской Хельсинской группы. Политик и общественный деятель. Герой Украины. Писатель. Автор "Акта провозглашения независимости Украины". Лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года.

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