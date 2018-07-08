Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Он был такой родной": Руслана скорбит о смерти Левка Лукьяненко

STYLERЗвёзды        08.07.2018 - 09:45
Фото: Левко Лукьяненко (facebook.com/oleksandr.klymenko.3)
Фото: Левко Лукьяненко (facebook.com/oleksandr.klymenko.3)

Левко Лукьяненко умер в реанимации в 89 лет

7 июля 2018 года умер украинский диссидент, политик и общественный деятель Левко Лукьяненко. Левку Лукьяненко было 89 лет. Народная артистка Украины Руслана Лыжичко выразила свои соболезнования о смерти великого украинца, она написала проникновенный пост на своей Facebook-странице.

"Не верю, что мы, Украина, потеряли своего выдающегося Левка Лукьяненко, с которым еще год назад мы встретились на акции канала 1+1. Он был такой родной, такой искренний, улыбающийся, положительный человек необычайной энергии. Не могу поверить, что мы без Евгения Сверстюка, без Богдана Гаврилишина, без Любомира Гузара, тех, на кого мы смотрели на майданах, и верили только их мудрым словам. Эти выдающиеся украинцы являются основой для страны, такие люди не умирают! Герои не умирают!" - написала певица.

Также исполнительница опубликовала совместное фото, на котором изображена она, Левко Лукьяненко и ведущая Алла Мазур.

Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko.5

Напомним, что он родился 24 августа 1928 года в с. Хриповка Черниговской области. Соучредитель Украинской Хельсинской группы. Политик и общественный деятель. Герой Украины. Писатель. Автор "Акта провозглашения независимости Украины". Лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года.

Читайте также, как политики скорбят из-за смерти Левка Лукьяненко. Они пишут в соцсетях пишут памятные слова о великом украинце.

Умер Иван Драч

"Патриот и несгибаемый борец": политики скорбят из-за смерти Левка Лукьяненко "Все станет на свои места": Известный диссидент предрек распад России
Теги: Левко Лукьяненко
"Патриот и несгибаемый борец": политики скорбят из-за смерти Левка Лукьяненко
Кастрация и пожизненное заключение: в Украине хотят ужесточить наказание за педофилию
В Москве состоялся концерт в поддержку Сенцова (видео)
Хотел откупиться за 50 грн: на трассе Тернополь-Львов поймали пьяного водителя
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь