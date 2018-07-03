Певица-трансгендер Зианджа взорвала сеть своим снимком с откровенным декольте

Зианджа покорила поклонников новым фото

Известная украинская певица-трансгендер Зианджа, ранее известная в Украине под именем Борис Апрель, покорила сеть новым фото, которое она опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке знаменитость показала себя в одежде с глубоким декольте, поразив поклонников своей красотой.

Фото: Зианджа (instagram.com/ziasphere)

"Сколько бы преград и высоких стен мне не приходилось разрушать на своем пути, как бы ни было тяжело, больно и одиноко, я не прекращала верить и надеяться. Сколько бы раз мне не говорили нет, я не сдавалась. Когда тобой по-настоящему движет любовь, где нет места злости, жадности и зависти, тебя не остановить и не сломать", - подписала публикацию певица.

Поклонники оценили снимок звезды и восхитились ее красотой.

"Ты просто невероятная. Никогда не перестану тобой восхищаться", - написал один из пользователей в комментариях.

"Очень теплое фото", "Вы такая прекрасная, от вас веет добром, я вас обожаю", "Нереально красивая! Как из сказки", "Насколько красивое создание!", "Ты очень красивая", - пишут поклонники.

Скриншоты комментариев (instagram.com/ziasphere)

Напомним, известная украинская теннисистка Элина Свитолина шокировала поклонников откровенным нарядом.

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