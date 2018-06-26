"Постоянно живу в напряжении": Лидия Таран откровенно рассказала о своей личной жизни

Лидия Таран отметила, что сейчас в сети очень много слухов о ее личной жизни

Известная украинская телеведущая Лидия Таран откровенно рассказала о своей личной жизни. Об этом она сообщила в интервью изданию clutch.ua.

Лидия отметила, что всегда была сконцентрирована на работе и карьере, а личная жизнь складывалась сама собой.

Фото: Лидия Таран (пресс-служба 1+1)

"У меня всегда кто-то был. Я не посвящала поискам парня, мужчины, второй половинки – называйте, как хотите, — много внимания. Я скорее была сконцентрирована на работе и карьере. Если бы моей главной целью было наладить семейную жизнь, я бы, наверное, сделала это еще 20 лет назад", - говорит Таран.

Телезвезда почеркнула, что совсем не интересуется личной жизнью своего бывшего мужа, известного телеведущего Андрея Доманского.

"С тех пор, как наши отношения с Андреем закончились, прошло почти 10 лет, поэтому говорить о них сейчас глупо. Он построил новую семью – у него есть жена, дети. И я не имею права говорить о нем, потому что это давно не моя история. Могу сказать, что результатом нашего союза с Андреем – дочкой Василиной – я довольна", - заявила ведущая.

Фото: Лидия Таран (facebook.com/julia.bugovska)

Лида добавила, что сейчас в сети очень много слухов о ее личной жизни.

"Мне приписывают отношения и с женатыми коллегами, и с мужчинами, которых я видела в своей жизнь от силы раза два. Я постоянно живу в напряжении, в котором не заслуживаю жить", - сетует она.

По ее словам, для Лиды очень важно, чтобы мужчина, который находится рядом, был самодостаточным и реализовавшим себя в профессиональном плане. А вот его внешние и физические данные уже вторичны.

Ранее сообщалось, что Лидия Таран поразила поклонников нежным образом в летней фотосессии.

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