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Потап и Mozgi снялись в откровенной фотосессии с горячими блондинками для "взрослого" журнала (фото)

STYLERЗвёзды        02.07.2018 - 21:55
Фото: instagram.com/mozgiband
Фото: instagram.com/mozgiband

Потап и группа Mozgi поразили фанов откровенной фотосъемкой

Известный украинский певец и продюсер Потап и группа Mozgi снялись в откровенной фотосессии с горячими блондинками для журнала XXL.

"Парни устроили влажный-пляжный движ у бассейна в компании двух прекрасных девушек, поделились секретами создания крутых вечеринок и рассказали, как справиться с "выносом мозга". Получилось горячо!" – сказано в пресс-службе "взрослого" журнала.

Фото: instagram.com/realpotap

На обложке журнала позировали Потап, Позитив и Дядя Вадя. В фотосессии участвовали еще два участника группы Mozgi – Рус и Эд.

 

Фото: xxl.ua

Модели снимались в откровенных купальниках, а участники группы позировали с ними.   

 

Фото: xxl.ua

Пользователи соцсети бурно отреагировали на эту фотосъемку.

"На макушке с волосами беда,
Пропадают сам не знаю куда.
Если спросят, мол, волосы где?
Знамо где, да на бороде", - шутят юзері, намекая на новый образ Потапа.

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

"Я вначале думал, это какая то порнозвезда фото выложила. Лысый с "бразерс" там и Диколь Анистон, а потом смотрю, Потап", - подкалывают певца в соцсети.

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Ранее сообщалось, что Потап заявил о политических амбициях.

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Теги: Потап
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