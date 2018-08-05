"Процесс стал слишком ядовитым": адвокат Анджелины Джоли отказался вести развод с Питтом

Фото: (instagram.com/angelinajolieofficial)

Адвокат в шоковом состоянии от "обмена любезностями" бывшей звездной четы

Летом 2016-го года голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт с громким скандалом подали на развод. Судебные тяжбы между бывшими супругами длятся уже почти два года, но страдают от этого не только домочадцы, а и посторонние люди. Адвокат, защищавший сторону Анджелины Джоли отказался от ведения бракоразводного процесса из-за изнурительной работы. Об этом сообщает издание TMZ.

50-летняя Лаура Вассер, представлявшая интересы Анджелины Джоли, заявила, что собирается отказаться от работы. Известный адвокат вела дело с самого его начала, знала все тайны звезд и семейные вопросы. Вассер, как юрист, специализируется на разводах с 1994 года, она успешно выиграла дела Джонни Деппа, Бритни Спирс, Хайди Клум и других голливудских звезд. Однако даже ей не под силу выдержать накал страстей, бушующих между Джоли и Питтом.

Вассер зарекомендовала себя как адвокат, который любым путем договорится о мирном решении конфликта, однако из-за характера Джоли эта цель становится недостижимой мечтой. Как мы сообщали ранее, Джоли хочет полной и единоличной опеки над детьми. Адвокат также сообщил, что актриса жаждет крови и хочет уничтожить Брэда как отца, разрушив любые отношения между ним и детьми.

"Процесс стал слишком ядовитым как в словах, так и поступках сторон", — утверждает адвокат.

Супруг Джоли не планирует сдаваться в "войне" за детей. Он также претендует на единоличную опеку над детьми. Несмотря на громкие заявления, Питт готов пойти на компромисс исключительно ради детей. Пока же бывшие возлюбленные продолжают обмениваться "любезностями" в прессе и на судебных заседаниях. Питт обвиняет Джоли в анорексии, биполярном расстройстве и мазохизме. Джоли в ответ утверждает, что отец ее детей алкоголик и садист.

Напомним, что второй муж Анджелины Джоли рассказал, почему они расстались на самом деле.

Ранее мы рассказывали, что Анджелина Джоли и Брэд Питт скандалят из-за имущества.

Видео: (video.rbc.ua)