"Прямо помолодела": Вера Брежнева худеет из-за работы

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Певица Вера Брежнева поделилась новой фотографией с поклонниками

Популярная украинская певица, актриса, телеведущая Вера Брежнева, которая недавно восхитила пользователей сети стройными ногами, призналась, что поддерживать себя в идеальной форме ей помогает жесткий рабочий график.

Видео: РБК-Украина

К слову, на одном из последних фото, опубликованных в Instagram-аккаунте певицы, она действительно выглядит почти изможденной. Хрупкость 36-летней звезды подчеркнута оригинальным концертным костюмом.

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

"Вернулась к работе, остались от моего итальянского ПП (пицца-паста) только глаза", - пошутила Брежнева.

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Поклонники украинской звезды не оставили ее без комплиментов.

"Вы прямо помолодели! Невыносимо красивая", - написал один юзер.

Скриншот (instagram.com/ververa)

Кроме того, фолловеры Брежневой принялись выяснять, на какой диете она сидит.

"Верочка, а вы можете написать пример своего рациона на день. Интересно. И особенно: ужин и во сколько самый поздний прием пищи. Я занялась сейчас своим питанием. Было бы здорово иметь пример от человека с прекрасной фигурой", - написала Наталья Новоселова.

Напомним, что не так давно супруга композитора Константина Меладзе показала роскошную фигуру.

Ранее Брежнева вспомнила свои школьные годы, а вместе с ними насмешки сверстников, нищету, отсутствие приличной одежды, комплексы из-за внешности и желание быть привлекательной.