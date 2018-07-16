"Разве это не перебор": Седокова взбудоражила фанов откровенным фото на пляже

Фото: Анна Седокова (annasedokova.com)

Анна Седокова похвасталась своей стройной фигурой

Известная украинская певица Анна Седокова, которая ведет активную карьерную деятельность в России, показала фанам откровенное фото, сделаное во время отдыха звезды на шикарном курорте Сан-Тропе, что находится на юго-востоке Франции. Снимок Анна опубликовала на своей странице в Instagram.

Звезда похвасталась своей стройной фигурой и "аппетитной пятой точкой". На снимке Седокова позирует в красном купальнике на фоне моря.

Фото: Анна Седокова на пляже (instagram.com/annasedokova)

"Еще сочиню 7 песен и я улечу туда, где вода лазурного цвета, а ночью на небе видны сотни тысяч звезд и тебя ничего не тревожит. Единственная проблема – это правильный выбор обуви, чтобы танцевать на столе", – подписала пикантное фото Аня.

Скриншот поста (instagram.com/annasedokova)

Пользователи соцсети были в восторге от такого откровенного фото любимой певицы, но некоторые фанаты посчитали снимок слишком откровенным.

"Ж*пка супер, но Аня, разве это не перебор? То сиськи вывалите, то пятую точку. Мы и так в курсе что у вас супер тело. А то на рекламу порносайтов скоро смахивать начнет ваш аккаунт", - пишут в сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

"У нее 3 детей и смотрите какая она горячая мама, фигура секс", "Боже, как надоели эти задницы... Извините, ничего личного", - добавили юзеры.

Скриншот поста (instagram.com/annasedokova)

Ранее Анна Седокова впечатлила откровенным признанием. Она рассказала о своей новой затее – коллекции женских купальников, и поделилась с поклонниками откровенным фото в закрученном платье с глубоким декольте.

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