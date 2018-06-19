На розовом фламинго: Вера Брежнева показала, как отдыхала на выходных

Звезда опубликовала веселые фото
Популярная украинская певица Вера Брежнева показала, как расслабилась на прошедших выходных. Фотографии певица опубликовала в своем Instagram Stories.
Украинская певица Вера Брежнева, которая активно строит карьеру в России, показала, как весело она провела выходные.
Артистка надела черный купальник и дурачилась в домашнем бассейне, катаясь на надувном розовом фламинго.
Скриншот фото (instagram.com/ververa)
"Настоящее фото на розовом фламинго", - так подписала снимок Вера Брежнева.
Скриншот фото (instagram.com/ververa)
"Дитя заката", - так Брежнева подписала еще одну фотогррафию.
Кстати, стильная Вера Брежнева продефилировала по улицам Италии.
Украинская певица Вера Брежнева поделилась со своими instagram-подписчиками очень яркими и заманчивыми фото, сделанными во время посещения романтической Италии.
При этом отметим, что в средиземноморский "город грез" Брежнева отправилась не одна, а вместе со своей давней подругой – украинским дизайнеров Катериной Сильченко.
Необычайно стильную фотосессию девушки устроили на улицах Флоренции – города-столицы итальянского региона Тоскана.
"Бонджорно! Две блондинки в Италии не останутся незамеченными. With my partner in crime", - подписала снимки Вера Брежнева.
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