Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.56
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.56
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

На розовом фламинго: Вера Брежнева показала, как отдыхала на выходных

STYLERЗвёзды        19.06.2018 - 22:25

Звезда опубликовала веселые фото

Популярная украинская певица Вера Брежнева показала, как расслабилась на прошедших выходных. Фотографии певица опубликовала в своем Instagram Stories.

Украинская певица Вера Брежнева, которая активно строит карьеру в России, показала, как весело она провела выходные.

Артистка надела черный купальник и дурачилась в домашнем бассейне, катаясь на надувном розовом фламинго.

Скриншот фото (instagram.com/ververa)

"Настоящее фото на розовом фламинго", - так подписала снимок Вера Брежнева.

Скриншот фото (instagram.com/ververa)

"Дитя заката", - так Брежнева подписала еще одну фотогррафию.

Кстати, стильная Вера Брежнева продефилировала по улицам Италии.

Украинская певица Вера Брежнева поделилась со своими instagram-подписчиками очень яркими и заманчивыми фото, сделанными во время посещения романтической Италии.

При этом отметим, что в средиземноморский "город грез" Брежнева отправилась не одна, а вместе со своей давней подругой – украинским дизайнеров Катериной Сильченко.

Необычайно стильную фотосессию девушки устроили на улицах Флоренции – города-столицы итальянского региона Тоскана.

"Бонджорно! Две блондинки в Италии не останутся незамеченными. With my partner in crime", - подписала снимки Вера Брежнева.

Что вы не знали о самой яркой блондинке из ВИА Гры (video.rbc.ua)

"Нежная": певица Зианджа поразила новым образом Стильная Вера Брежнева продефилировала по улицам Италии (фото)
Теги: певица, звезда, Вера Брежнева
Избиение военного в Мариуполе: появилась другая версия произошедшего
Нардеп Барна хочет наказывать украинцев за публичное проявление гендерной ориентации
Украинский школьник стал призером "Олимпиады гениев" в США
В Киеве вместо школы построили жилой квартал: опубликовано решение суда
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь