На розовом фламинго: Вера Брежнева показала, как отдыхала на выходных

Звезда опубликовала веселые фото

Популярная украинская певица Вера Брежнева показала, как расслабилась на прошедших выходных. Фотографии певица опубликовала в своем Instagram Stories.

Украинская певица Вера Брежнева, которая активно строит карьеру в России, показала, как весело она провела выходные.

Артистка надела черный купальник и дурачилась в домашнем бассейне, катаясь на надувном розовом фламинго.

Скриншот фото (instagram.com/ververa)

"Настоящее фото на розовом фламинго", - так подписала снимок Вера Брежнева.

Скриншот фото (instagram.com/ververa)

"Дитя заката", - так Брежнева подписала еще одну фотогррафию.

Кстати, стильная Вера Брежнева продефилировала по улицам Италии.

Украинская певица Вера Брежнева поделилась со своими instagram-подписчиками очень яркими и заманчивыми фото, сделанными во время посещения романтической Италии.

При этом отметим, что в средиземноморский "город грез" Брежнева отправилась не одна, а вместе со своей давней подругой – украинским дизайнеров Катериной Сильченко.

Необычайно стильную фотосессию девушки устроили на улицах Флоренции – города-столицы итальянского региона Тоскана.

"Бонджорно! Две блондинки в Италии не останутся незамеченными. With my partner in crime", - подписала снимки Вера Брежнева.

