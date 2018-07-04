Сейф с драгоценностями и дорогая техника: украинские звезды рассказали, как пострадали от квартирных грабителей (видео)

Знаменитостям пришлось пережить неприятные инциденты

Украинские звезды рассказали, как им пришлось стукнуться с квартирными грабителями. Об этом сообщает программа "Гроші".

Так, светская львица и "Мисс Украина-95" Влада Литовченко была на отдыхе, когда воры проникли через окно в ее на Печерске и открыли сейф с драгоценностями.

Подобный инцидент произошел с гитаристом украинской рок-группы "Реве та стогне" Евгением Котенко. Музыкант полтора года как заехал в квартиру в новострое, который находится под круглосуточной охраной. В доме есть видеонаблюдение и консьержи в каждом подъезде. Но меры предосторожности не уберегли жилье.

Видео: Украинские звезды рассказали, как их ограбили (tsn.ua)

Воры проникли в квартиру, когда артист был на репетиции. Злоумышленники вынесли дорогую технику на сумму около 10 тысяч долларов, среди которой фотоаппарат, объектив и ноутбук MacBook Pro. А вывезли награбленное воры на велосипеде владельца через парадный вход.

Напомним, что в Москве ограбили известную российскую артистку.

"Друзья, меня сегодня ограбили прямо на Садовом кольце. Ирония судьбы. Будьте бдительны!" — написала Миронова, добавив к посту хештег #ворнайдись.

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