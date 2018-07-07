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"Шикардос": Настя Каменских показала фигуру в бикини (фото)

STYLERЗвёзды        07.07.2018 - 08:04
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица поразила поклонников откровенным фото

Популярная украинская певица Настя Каменских опубликовала новое фото на своей странице в Instagram, вызвав бурную, но неоднозначную реакцию у своих поклонников.

На откровенном снимке артистка похвасталась соблазнительной фигурой, показав свое практически обнаженное тело в черно-леопардовом бикини.

Снимок был сделан в Лос-Анджелесе, куда звезда прилетела вместе с Потапом.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"#laladay в #lalaland", - вот так подписала публикацию Настя.

Многим пользователям понравился снимок певицы. "Настенька, очень красиво", "Настя - горячая штучка", "Шикардос", "Очень красивая", - прокомментировали поклонники кадр.

Скриншоты комментариев (instagram.com/kamenskux)

Но также нашлось много тех, кому фото показалось чересчур откровенным. "Перебор", "Ужасно", "Настя, ну и зачем нам это", - резко высказались пользователи сети.

Скриншоты комментариев (instagram.com/kamenskux)

В Instagram-сториз звезда также поделилась кадрами из Лос-Анджелеса. На одном из них Настя стоит обнаженной у окна. 

 

Скриншот кадров 

Напомним, известная украинская певица Тина Кароль поразила поклонников стильным образом.

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Теги: фото, Настя Каменских
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