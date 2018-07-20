"Світанок" продолжительностью в 20 лет: как снимали клип на хит Русланы (фото, видео)

Как снимали клип "Світанок" (фото: Master Management)

После этой песни и видео за Русланой закрепилась слава "певицы весны"

20 лет назад состоялась большая премьера песни и клипа украинской певицы Русланы "Світанок".

Эта композиция и клип на долгое время стали визитной карточкой Русланы и принесли ей настоящую популярность.

Клип "Світанок"

Слова песни написал муж и продюсер Русланы - Александр Ксенофонтов в сотрудничестве с Юлией Мищенко, музыку - Александр вместе с Русланой.

Тогда появилось целое течение, которое создало один из самых больших в то время в Украине фан-клубов. Выросло целое поколение, которое объединила Руслана.

"Світанок" сделал меня, мою личность, мое мировоззрение! Благодаря "Світанку" я нашла настоящих друзей! На всю жизнь! " - написала в соцсети одна из поклонниц Русланы.

Как снимали клип "Світанок" (фото: Master Management)

Кстати, во время съемок в Карпатах нужно было ловить восход солнца, а оно поднималось очень быстро. Съемочная группа провела в горах две недели, чтобы снять кадры для клипа.

"Світанок" стала для меня одной из самых главных песен на концертах. Сегодня "Світанок" - это уже больше, чем просто песня. Это наш гимн оптимизму, вере, что придет и настанет "український світанок" - рассвет наших надежд, наших мечтаний, которые воплотятся в реальной жизни. Я благодарна всем, кто все эти 20 лет пел со мной песню, которая на самом деле ведет за Солнцем: "...а хтось, я так хочу, згадає про Сонце, і Сонцю назустріч прийде". Этим все сказано", - делится Руслана.

Как снимали клип "Світанок" (фото: Master Management)

Над клипом, в который вошли кадры старинных ночных улиц Львова и сложные режимные съемки в Карпатах, работали полтора месяца. Каждый день съемок был переполнен историями. Например, в первый съемочный день лил сильный дождь. Никто не сомневался, что Руслана с ее решительным характером выйдет на съемочную площадку в любую погоду, но вот не откажет ли техника, были сомнения… Герой эпизода - петух был заменен на другого петуха, так как первый оказался непослушным в кадре.

Как снимали клип "Світанок" (фото: Master Management)

По всей Украине искали девочку, которая бы играла роль маленькой Русланы, и теперь через 20 лет, уже несколько взрослых девушек, которых пробовали на эту роль, написали Руслане свои детские воспоминания, как интересно было проходить кастинги.

В клипе использовали самые современные на тот момент технологи монтажа. И смотря сейчас, на эту работу, вся команда гордится результатом.

Как снимали клип "Світанок"

Над продакшеном работала команда из Донецка. Более того, первые кадры у фонтана, которыми начинается клип, были сняты на центральной площади украинского Донецка.

"Когда мы приехали со съемками во Львов, в Карпаты, то услышали: "Руслана, почему киногруппа и режиссер из Донецка, неужели во Львове нельзя было найти?". А когда приехали в Донецк, там начали упрекать: "Почему Руслана?" Сначала это было достаточно большим непониманием для окружающих с двух сторон. Но в процессе работу все изменилось. "Світанок" объединил от востока до запада. И Украина у нас одна, была и будет!" - отметила Руслана.

Напомним, что не так давно Руслана "зажгла" на фестивале в поддержку солнечной энергии.