Телеведущий CNN покончил с собой

Его нашли в гостиничном номере

Известный телеведущий CNN, повар и писатель Энтони Бурден совершил самоубийство. Об этом сообщает CNN.

Тело ведущего было найдено в пятницу, 8 июня, в номере отеля в Страсбурге. Его обнаружил друг Бурдена Эрик Риперт. Французская полиция заявила, что это было самоубийство. Детали инцидента не сообщаются. Известно, что во Франции телеведущий находится с рабочим визитом – он готовил очередной телевизионный выпуск.

Фото: Энтони Бурден (facebook.com AnthonyBourdain)

"С чрезвычайной печалью мы можем подтвердить смерть нашего друга и коллеги Энтони Бурдена… Его таланты не перестают нас удивлять, и нам будет его очень не хватать. Наши мысли и молитвы с его дочерью и семьей в это невероятно трудное время", - сказано в сообщении телевизионной сети.

Энтони Бурден родился 25 июня 1956 года в Нью-Йорке. Он окончил Кулинарный институт Америки в 1978 году. В течение многих лет Бурден был шеф-поваром различных известных ресторанов, в том числе Brasserie Les Halles.

Фото: Энтони Бурден (facebook.com AnthonyBourdain)

Бурден известен своей книгой "О еде: строго конфиденциально". Энтони был экспертом по французской кухне. Он также вел такие телепрограммы как "Anthony Bourdain: No Reservations" и "The Layover" на канале Travel Channel. В 2013 году он начал сотрудничать с CNN.

Энтони Бурден увлекался бразильским джиу-джитсу. У телеведущего был синий пояс, а в 2016 году он завоевал первенство в среднем весе на Открытом чемпионате Нью-Йорка.

Напомним, что укрианский режиссер записал самоубийство на видео.

Расследование ведет Бахмачский отдел ГУНП в Черниговской области. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство".

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