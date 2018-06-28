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"Трудно поверить": Таисия Повалий показала, как выглядела 35 лет назад (фото)

STYLERЗвёзды        28.06.2018 - 16:12
Фото: Таисия Повалий (instagram.com/tpovaliyofficial)
Фото: Таисия Повалий (instagram.com/tpovaliyofficial)

Певица поздравила сына с днем рождения

Известная украинская певица Таисия Повалий, которая живет и работает в России, показала раритетный снимок с сыном. Соответствующее фото исполнительница опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

"Ровно 35 лет тому назад я стала мамой! Это самый счастливый день в моей жизни!
Сыночка, будь счастлив! С Днем рождения!" – написала Повалий.

Фото: Таисия Повалий с сыном (instagram.com/tpovaliyofficial)

Денис Повалий поблагодарил мать за поздравление.

Снимок прокомментировали пользователи сети:

"Я вас не узнала, только по улыбке!".

"Молодая мама взрослого сына. Трудно в это поверить. Вот что значит - родить в 18".

"Я думала вам максимум 45... эликсир молодости пьете?".

Скриншот поста (instagram.com/tpovaliyofficial)

Скриншот комментариев (instagram.com/tpovaliyofficial)

Фото: Денис Повалий (facebook.com/denispovaliy)

Напомним, сын 53-летней певицы – Денис Повалий – украинский музыкант, который выступал в составе трио Nude Voices на проекте Голос країни. Денис покинул шоу из-за ссоры с тренером Тиной Кароль.

Ранее муж Повалий рассказал росСМИ о "травле" певицы в Украине.

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Теги: Таисия Повалий
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