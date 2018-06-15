Волосатая грудь звезды сериала "Полдарк" спровоцировала скандал

Грудь Эйдана Тернера вызвала национальный спор

Журналистки и зрительницы сериала "Полдарк" от BBC бурно отреагировали на волосатую грудь ирландского актера Эйдана Тернера, который исполняет роль Росса Полдарка. Эта реакция спровоцировала в Великобритании спор о сексуальной объективизации мужчин. Об этом сообщает BBC News.

Журналистка Radio Times Мариелла Фрострап считает это "двойными стандартами". Она заявила, что подобное обсуждение кинокритиками-мужчинами тела актрисы уже бы назвали объективизацией. Она отметила, что людям свойственно выражать сексуальное желание и мы не должны обращаться к движению против домогательств #MeToo при любом предполагаемом проявлении сексизма.

Фото: BBC

Сам Тернер поделился, что не понимает, с чем связано такое бурное обсуждение его груди. "Я до конца так и не понял, почему предметом дискуссии стал именно наш сериал и почему всех так заинтересовали именно те кадры, когда есть много других сериалов и кадров актеров с полуголым торсом", - сказал он. Актер добавил, что не считает это унизительным и не относит себя к жертвам сексуальной объективизации.

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