Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.35
Межбанк BID 26.32
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.55
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.35
Межбанк BID 26.32
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.55
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Волосатая грудь звезды сериала "Полдарк" спровоцировала скандал

STYLERЗвёзды        15.06.2018 - 11:31
Фото: кадр из сериала "Полдарк"
Фото: кадр из сериала "Полдарк"

Грудь Эйдана Тернера вызвала национальный спор

Журналистки и зрительницы сериала "Полдарк" от BBC бурно отреагировали на волосатую грудь ирландского актера Эйдана Тернера, который исполняет роль Росса Полдарка. Эта реакция спровоцировала в Великобритании спор о сексуальной объективизации мужчин. Об этом сообщает BBC News.

Журналистка Radio Times Мариелла Фрострап  считает это "двойными стандартами". Она заявила, что подобное обсуждение кинокритиками-мужчинами тела актрисы уже бы назвали объективизацией. Она отметила, что людям свойственно выражать сексуальное желание и мы не должны обращаться к движению против домогательств #MeToo при любом предполагаемом проявлении сексизма. 

Фото: BBC

Сам Тернер поделился, что не понимает, с чем связано такое бурное обсуждение его груди. "Я до конца так и не понял, почему предметом дискуссии стал именно наш сериал и почему всех так заинтересовали именно те кадры, когда есть много других сериалов и кадров актеров с полуголым торсом", - сказал он. Актер добавил, что не считает это унизительным и не относит себя к  жертвам сексуальной объективизации.

Напомним, что звезда "Очень странных дел" рассказал о своем психическом заболевании. 

На телеканале ICTV состоится премьера телеверсии "Правила боя" Известный украинский актер станет судьей проекта Модель XL
Теги: сериалы, актер, секс скандал
На трассе Харьков-Днепр владелец бросил на дороге элитный спорткар (фото, видео)
Скандальный артист намерен отказаться от украинского гражданства и стать мэром Москвы
Украинский Hyperloop: чиновники обещают билет дешевле, чем на обычный поезд
"Отрабатывать буду ближайших пару лет": Ани Лорак погрязла в миллионных долгах из-за своего шоу
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь