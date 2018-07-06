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"Вот такая я грешница": известная российская артистка рассказала о личной трагедии

STYLERЗвёзды        06.07.2018 - 15:53
Скриншот из фильма "Все мужики сво..."
Скриншот из фильма "Все мужики сво..."

Артистка раскрыла тайны своей личной жизни

Известная российская артистка Алика Смехова, дочь Вениамина Смехова, сыгравшего Атоса в легендарном советском фильме "Три мушкетера", открыла интересные подробности из своей личной жизни. Об этом она рассказала в программе "Судьба человека", пишет Starhit.ru.

На своей официальной страничке в Instagram Алика Смехова опубликовала фото, на котором запечатлена с телеведущим Борисом Корчевниковым на шоу "Судьба человека".

"Долго отказывалась, потому что, мне кажется, еще рано предаваться воспоминаниям и тем более делать какие-то выводы. У меня, как в песне: "Так же, как все.. ". Всякое было, но я по натуре оптимист и не люблю жаловаться на жизнь, вообще категорически не принимаю жалобную позицию", - написала она.

Фото: Алика Смехова на "Судьбе человека" (instagram.com/alika_smekhova)

На передаче она рассказала о своей личной жизни.

Алика открыла подробности о своей первом браке с другом детства, начинающим режиссером Сергеем Ливневым, который продлился шесть лет. Мужчина сделал Алике предложение, когда ей было всего 17 лет. Пара развелась из-за того, что Смехова не желала тогда иметь детей.

"Мы до сих пор дружим. Этот брак был коротким, но мы в нем выросли вместе", – заключила Смехова.

Во второй раз она вышла замуж за резидента рейтинга Forbes Георгия Беджамова.

Фото: Алика Смехова (facebookcom Алика Смехова)

"У нас все очень быстро произошло и быстро закончилось. Я хочу говорить о своих мужчинах либо хорошо, либо ничего. Я им благодарна за то, что они были в моей жизни, от каждого я чему-то научилась. Благодаря этому короткому браку я поняла одну вещь: нельзя ничего ждать от мужчин. У них все быстро меняется, нельзя требовать от них больше, чем они могут тебе дать. Меня не приняла его семья. Он был ассириец по национальности. Его мама говорила: "Ты не черненькая, а беленькая", – поделилась Алика.

Фото: Алика Смехова (facebookcom Алика Смехова)

Семейные конфликты стали причиной того, что артистка потеряла ребенка.

"Во время беременности у нас была очень сложная ситуация, и от безумных переживаний я потеряла ребенка. Это стало для меня толчком, я осознала, что не буду с этим человеком. Я сказала ему: "Если этот ребенок останется, я останусь с тобой, а если нет – мы расстаемся", – рассказал она.

Звезда вышла замуж в третий раз за бизнесмена Николая, который стал отцом ее сына Артема.

"У нас была прекрасная семья, да, на мне было много ответственности. Если бы я ее не приняла, я могу сказать точно: никогда бы не вышла замуж и не родила детей. Я Николаю безумно благодарна", – говорит Смехова.

Пара рассталась, потому что Алика нашла новую любовь.

"Ну, могу я влюбиться. Вот такая я грешница, со своими страстями. В этом мужчине мне понравилась его безумная активность, порыв. По-женски поддалась этому натиску. С моей любовью все было очень мгновенно. Я ушла из дома и вернулась, а у меня под сердцем был Макар, мой второй сын", – рассказала она.

Имя отца второго ребенка она не разглашает.

Ранее в сети показали, как на Лиге Смеха расцеловали Дорофееву.

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Теги: российские актеры, российские артисты
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