"Впечатляет атмосферностью": в сети показали "горячие" танцы Тины Кароль на репетиции (видео)

Звезда готовится к предстоящему концерту

Известная украинская певица Тина Кароль активно готовится к своему новому перформансу, презентация которого намечена на четверг, 5 июля, в Минске. Видео бэкстейджа нового шоу опубликовали на официальной странице фан-клуба звезды в Instagram.

Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 4 Июл 2018 в 2:03 PDT

Видео: Тина Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)

"Сейчас полным ходом идет подготовка к новому шоу, и время от времени артистка приоткрывает завесу, показывая, что же готовит для своих поклонников", – сказано в подписи к видео.

Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 3 Июл 2018 в 3:05 PDT

Видео: Тина Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)

"Сегодня появилось первое видео #TinaKarolLife, на котором показана репетиция команды Тины Кароль! Результат проделанной работы впервые услышат в Минске 5 июля! Съемка видео позволяет передать зрителям все эмоции, царящие вне сцены, и впечатляет своей атмосферностью", - отметили на фан-странице Тины Кароль.

Кстати, Тина Кароль раскрыла тайны закулисной жизни.

Украинская певица и тренер шоу "Голос країни" Тина Кароль показала, как мучают ее ухо для того, чтобы создать слепок ушного монитора. Весь процесс был заснят на видео и судя по реакции звезды, процедура эта малоприятная.