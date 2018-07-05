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"Впечатляет атмосферностью": в сети показали "горячие" танцы Тины Кароль на репетиции (видео)

STYLERЗвёзды        05.07.2018 - 17:06
Фото: Тина Кароль (Максимов Андрей / УНИАН)
Фото: Тина Кароль (Максимов Андрей / УНИАН)

Звезда готовится к предстоящему концерту

Известная украинская певица Тина Кароль активно готовится к своему новому перформансу, презентация которого намечена на четверг, 5 июля, в Минске. Видео бэкстейджа нового шоу опубликовали на официальной странице фан-клуба звезды в Instagram.

 

 

Видео: Тина Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)

"Сейчас полным ходом идет подготовка к новому шоу, и время от времени артистка приоткрывает завесу, показывая, что же готовит для своих поклонников", – сказано в подписи к видео.

 

 

Видео: Тина Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)

"Сегодня появилось первое видео #TinaKarolLife, на котором показана репетиция команды Тины Кароль! Результат проделанной работы впервые услышат в Минске 5 июля! Съемка видео позволяет передать зрителям все эмоции, царящие вне сцены, и впечатляет своей атмосферностью", - отметили на фан-странице Тины Кароль.

Кстати, Тина Кароль раскрыла тайны закулисной жизни.

Украинская певица и тренер шоу "Голос країни" Тина Кароль показала, как мучают ее ухо для того, чтобы создать слепок ушного монитора. Весь процесс был заснят на видео и судя по реакции звезды, процедура эта малоприятная.

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Теги: Тина Кароль
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