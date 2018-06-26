"Вы все так похожи": новое фото Веры Брежневой растрогало поклонников

Дочку Брежневой перепутали с самой певицей

Известная украинская певица Вера Брежнева выложила новый пост на своей странице в Instagram, которое растрогало ее фанатов. Некоторые даже спутали ее с дочкой.

На маленьком видео видно двух дочек знаменитости Соню и Сару. Старшую девочку часто путают с певицей.

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 24 Июн 2018 в 9:07 PDT

Видео: Соня и Сара (instagram.com/ververa)

"Мои кошечки (младшая Сара, старшая Соня) меня на видео нет!", - подписала пост Брежнева.

Но нашлись поклонники, которые все равно не узнали одну из дочек.

"Я думала, это Вера. Красоточки, в маму", - написал один из пользователей.

"Они прелестны", "Самые красивые", "Вы все так похожи. И это так мило", "Очаровашки", - комментируют пост поклонники.

Скриншоты комментариев к публикации (instagram.com/ververa)

Напомним, поклонники в восторге от жгучей Анны Седоковой в купальнике.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Что вы не знали о Вере Брежневой?