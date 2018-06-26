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"Вы все так похожи": новое фото Веры Брежневой растрогало поклонников

STYLERЗвёзды        26.06.2018 - 16:55
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Дочку Брежневой перепутали с самой певицей

Известная украинская певица Вера Брежнева выложила новый пост на своей странице в Instagram, которое растрогало ее фанатов. Некоторые даже спутали ее с дочкой.

На маленьком видео видно двух дочек знаменитости Соню и Сару. Старшую девочку часто путают с певицей.

 

 

Видео: Соня и Сара (instagram.com/ververa)

 

 

"Мои кошечки (младшая Сара, старшая Соня) меня на видео нет!", - подписала пост Брежнева.

Но нашлись поклонники, которые все равно не узнали одну из дочек.

"Я думала, это Вера. Красоточки, в маму", - написал один из пользователей.

"Они прелестны", "Самые красивые", "Вы все так похожи. И это так мило", "Очаровашки", - комментируют пост поклонники.

Скриншоты комментариев к публикации (instagram.com/ververa)

Напомним, поклонники в восторге от жгучей Анны Седоковой в купальнике.

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Теги: Вера Брежнева, дети звезд, фото
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