"Вы все так похожи": новое фото Веры Брежневой растрогало поклонников

Дочку Брежневой перепутали с самой певицей
Известная украинская певица Вера Брежнева выложила новый пост на своей странице в Instagram, которое растрогало ее фанатов. Некоторые даже спутали ее с дочкой.
На маленьком видео видно двух дочек знаменитости Соню и Сару. Старшую девочку часто путают с певицей.
Видео: Соня и Сара (instagram.com/ververa)
"Мои кошечки (младшая Сара, старшая Соня) меня на видео нет!", - подписала пост Брежнева.
Но нашлись поклонники, которые все равно не узнали одну из дочек.
"Я думала, это Вера. Красоточки, в маму", - написал один из пользователей.
"Они прелестны", "Самые красивые", "Вы все так похожи. И это так мило", "Очаровашки", - комментируют пост поклонники.
Скриншоты комментариев к публикации (instagram.com/ververa)
Напомним, поклонники в восторге от жгучей Анны Седоковой в купальнике.
Рекомендуем к просмотру:
Видео: Что вы не знали о Вере Брежневой?