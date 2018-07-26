"Я, ты, он, она": на съемках у Зеленского появился знаменитый певец (фото)

Артиста заметили на съемочной площадке
На съемочной площадке комедийного фильма от юмористической студии "Квартал 95" "засветился" известный певец. Соответствующее фото было опубликовано на странице студии в социальной сети Instagram.
На фото можно заметить певца Сергея Бабкина, который едет в машине.
"А мы продолжаем собирать на съемочной площадке нашей романтической комедии крутых артистов! Сергей Бабкин, например, появится на экране в весьма необычном для себя образе..." – сказано в подписи к снимку.
Скриншот поста (instagram.com/kvartal95official)
Какая именно роль досталась Сергею Бабкину, пока не сообщается.
Ранее Сергей Бабкин рассказал детали своего грандиозного тура.
Тур начнется во второй половине ноября, продлится более трех месяцев и закончится в феврале 2019 года. За это время Бабкин посетит 24 города.
До этого в сети появились страстные фото Сергея и Снежаны Бабкиных в постели.
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