Женская дружба: Седокова взбудоражила фанатов интимным фото

Певицу раскритиковали поклонники

Известная украинская певица и мама троих детей Аня Седокова похвасталась фотографией с отдыха в Сан-Тропе. Откровенный снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова продемонстрировала не только свои пышные формы, но и своих двух подруг. На камеру все три женщины позировали в купальниках и развернутые спиной.

"А они говорят, что женской дружбы не бывает", - так подписала интимный кадр артистка, на котором позирует с женой участника российской группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Аполлонова - Машей (на фото слева) и еще одной своей подругой.

Скриншот фото (instagram.com/annasedokova)

Третью участницу съемки опознать не удалось, а фанаты в комментариях строят догадки, кто из подруг Седоковой мог присутствовать на этом фото.

Кроме восторженных комментариев, которыми наградили прекрасные фигуры всех трех женщин, были и те, которые осуждали певицу за слишком откровенные фотографии.

"Вид с тыла говорит о чем угодно. Только о женской дружбе не говорит!"- считают поклонники.

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

"Сейчас мода такая, попы выставлять? Очень много знаменитостей у которых подобные фото", - высказала мнение одна из подписчиц.

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

"Сначала сиськи, теперь зад. И это выкладывает мама, которая борется за право вернуть дождь?? Голову включите", - пишут пользователи.

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

"Мне очень нравится Аня, но простите меня, я не хочу сказать ничего лишнего в ее адрес, но думаю, что для матери, у которой забрали ребенка, выкладывать такое...Я искренне переживала за вас, за сложившуюся ситуацию, но ваши фотографии в Инстаграм все больше и больше разочаровывают", - призналась одна из фанаток.

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Кстати, недавно Седокову раскритиковали за слишком откровенные фото.

Что вы не знали об Ане Седоковой