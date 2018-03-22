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Звезда "Один дома" рассказал, как расстался с девственностью

STYLERЗвёзды        22.03.2018 - 17:36
Фото: Маколей Калкин (instagram.com macaulay.culkin)
Фото: Маколей Калкин (instagram.com macaulay.culkin)

Актер вспомнил свой первый сексуальный опыт

Звезда всеми любимого фильма "Один дома" Маколей Калкин рассказал, как когда-то расстался с девственностью. Об этом сообщает журнал Spin.

"Мне было 15 лет. Я думаю, это был для меня самый низкий порог, наиболее ранний возраст, в котором я бы это сделал. Это не было чем-то отвратительным или странным. Мы планировали сделать это", — признался артист.

Калкин вспомнил, что это было "тепло и липко".

"Я подумал: "Во дела. Все ли я делаю правильно?"— добавил актер.

Фото: Маколей Калкин (instagram.com-maccarsonculkin)

Он отметил, что сразу после близости начал слушать "Белый альбом" легендарной  группы The Beatles.

Напомним, что Маколей Калкин – американский актер, ставший одним из самых известным детей-актеров Голливуда. Калкин сыграл главную роль в фильме "Один дома", который уже на протяжении 25 лет удерживает позицию классического рождественского и новогоднего фильма. "Один дома" вместе с продолжением каждый год транслируется во время зимних праздников. После завершения детской актерской карьеры Маколей не смог завоевать такую же популярность во взрослом бизнесе и нашел себя в музыке, создав группу. В СМИ не раз писали, что актер увлекается алкоголем и наркотиками. Была также неправдивая информация, что он умер.

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Теги: Маколей Калкин, актер
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