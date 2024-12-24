Традиция, дарующая веру в завтра: фонд Ахметова поздравил детей в Киеве

Ведущим события стал амбассадор Фонда Рината Ахметова, актер Алексей Суханов.

"Эта акция - символ надежды и веры в будущее. За время ее существования участниками стали более 1,2 миллиона детей. Это невероятное количество маленьких украинцев, которым подарили заботу, внимание и уверенность в своих силах", - отметил Суханов.

На празднике презентовали вдохновляющие истории детей, которым помог фонд.

Тимофей прошел реабилитацию после тяжелого ранения, а сейчас тренируется в ФК "Шахтер Стали".

Арсен потерял отца, но получил толчок к раскрытию таланта и стал вести мотивационные видео для сверстников в проекте "Ринат Ахметов - Детям. Твоя суперсила".

София пережила оккупацию, но получила профессиональное вдохновение благодаря проекту "Ринат Ахметов - Детям. Твоя суперпрофессия", и теперь мечтает стать журналисткой.

Все эти истории - о том, как программа "Ринат Ахметов - Детям" помогает преодолевать трудности, прокладывать путь в жизни и менять свое будущее.

Одним из ключевых событий программы "Ринат Ахметов - Детям" в 2024 году стал конкурс эссе "1000 дней войны. Мой путь" среди учеников и учителей Украины. В этом году поступило более 4000 работ. Участники делились своими переживаниями, рассказывая о боли и потерях, но и демонстрируя силу духа. Лучшие работы вошли в коллекцию Музея "Голоса Мирных" фонда Рината Ахметова.

Светлана Мистюк, заведующая сектором отдела работы с одаренной молодежью государственного научного учреждения Института модернизации содержания образования Министерства образования и науки Украины, рассказала о значении конкурса эссе.

"Конкурс эссе был основан Фондом Рината Ахметова четыре года назад и стал важной площадкой для выражения мыслей, переживаний и опыта. Тематика нынешнего конкурса - это 1000 дней войны. У каждого человека свой путь через эти сложные дни, но не каждый способен рассказать об этом открыто. Участники конкурса - это очень смелые дети и взрослые, которые не только поделились своими историями, но и позволили другим увидеть этот опыт. Все истории станут частью новейшей истории Украины, которую мы пишем вместе", - подчеркнула она.

Победителей конкурса отметили дипломами и ценными наградами. После этого участников мероприятия ждали творческие мастер-классы, веселые развлечения, танцы и общение. И, конечно, все получили праздничные подарки.

Программа "Ринат Ахметов - Детям" реализует проекты, которые всесторонне поддерживают мальчиков и девочек, чье детство было отобрано из-за российской агрессии. Благодаря программе дети получают лечение, слуховые аппараты, проходят психологическую и физическую реабилитацию, а также могут развиваться и реализовать свои мечты. За время работы помощь Фонда охватила более 5 млн детей.

Частью масштабной программы "Ринат Ахметов - Детям" является Новогодняя акция - традиция, которая не прерывается уже 24 года. Команда Фонда организовывает праздники для детей из интернатных учреждений, детских домов семейного типа и детей-переселенцев в разных городах страны. "Ринат Ахметов - Детям".