Арахисовая паста из фасоли: как приготовить необычную сладкую пасту

Что такое beanut butter

Название beanut butter образовалось из английских слов bean - фасоль и peanut butter - арахисовая паста". Основой блюда является вареная или консервированная фасоль, которую измельчают до однородной кремовой консистенции вместе с арахисом или арахисовым порошком.

Одну из версий рецепта показал в TikTok фитнес-блогер Крис Сэнфорд. Он называл такую пасту способом добавить больше клетчатки в рацион.

Со временем пользователи соцсетей начали готовить собственные варианты блюда.

На первый взгляд, сочетание фасоли и арахиса может показаться странным, ведь первую чаще используют для соленых блюд. Однако белая фасоль имеет довольно нейтральный вкус, поэтому после добавления арахиса и подсластителя именно арахисовые нотки выходят на первый план.

Как приготовить beanut butter

Свой вариант блюда имеет и автор кулинарного проекта The Luxury of Legumes , ведущая блог под именем Bean Supporter. Она специализируется на рецептах из бобовых и раньше уже экспериментировала с сочетанием фасоли и арахисовой пасты.

Ее версия отличается от рецепта, распространяемого в TikTok. Вместо обезжиренного арахисового порошка блоггер использует обычную арахисовую пасту. Она объясняет это тем, что предпочитает цельные продукты.

Для домашней версии можно взять:

вареную или консервированную фасоль

натуральную арахисовую пасту

подсластитель по вкусу

Фасоль необходимо промыть и хорошо процедить. Затем ее нужно переложить в чашу блендера или кухонного комбайна, добавить арахисовую пасту и взбить до максимально однородной кремовой консистенции. После этого можно отрегулировать сладость пасты на свой вкус.

Есть и важный нюанс по хранению. В отличие от обычной арахисовой пасты beanut butter содержит приготовленную фасоль, поэтому его нужно держать в холодильнике. Автор рецепта отдельно предостерегает не оставлять такую пасту надолго при комнатной температуре.

Какой рецепт предлагает Food & Wine

Автор Food & Wine Мерлин Миллер попробовала приготовить намазку на собственной кухне. Она описала готовую пасту как кремовую и насыщенную и отметила, что арахисовый вкус в ней преобладает. В то же время легкий привкус фасоли все же остается. Особенно удачной оказалась комбинация пасты с тостом и медом.

Для такой пасты нужны белая консервированная фасоль, арахисовый порошок и подсластитель, например мед или кленовый сироп. По желанию можно использовать протеиновый порошок, хотя автор после собственного эксперимента советует его пропустить, поскольку он может влиять на вкус.

Сначала фасоль нужно слить и тщательно промыть. Затем добавить несколько ложек арахисового порошка и перебить блендером до однородности.

После этого количество арахисового порошка и подсластителя можно регулировать по своему вкусу. Если паста выходит слишком густой и блендеру трудно ее измельчить, можно добавить небольшое количество воды или яблочного пюре.

В конце следует отведать пасту и при необходимости добавить щепотку соли. Однако с ней лучше не торопиться, ведь консервированная фасоль уже может содержать достаточное количество соли.

Как разнообразить вкус

Базовый рецепт легко менять в зависимости от того, какой вкус хочется получить. Food & Wine предлагает добавить к пасте корицу или какао. Последний вариант сделает ее шоколадной.