Тыквенные крем-супы я пробовала и раньше, однако один из них настолько запомнился, что я просто не могла успокоиться, пока не попыталась приготовить его на собственной кухне. Сочетание нежной тыквенной основы, легкой имбирной остроты и пряного аромата кумина меня покорило.

Точных пропорций ресторанного блюда я не знала, потому начала экспериментировать. Самостоятельно подбирала количество специй, пробовала разные сочетания и искала нужную консистенцию. В конце концов получила результат, которым осталась довольна. Это моя самая удачная версия тыквенного крем-супа, рецептом которой теперь могу поделиться.

Какие ингредиенты нужны для тыквенного крем-супа

Для этого рецепта я использую обычную тыкву, которую не нужно предварительно запекать. Его достаточно нарезать кубиками и отварить вместе с луком, чесноком и специями.

В идеале для такого супа стоит взять кокосовые сливки, ведь они густее и жирнее кокосового молока. Но свою удачную версию я приготовила именно с кокосовым молоком, и результат мне очень понравился.

Для приготовления понадобятся:

тыква очищенная - 800 г;

лук - 1 средний;

чеснок - 2 зубчика;

свежий имбирь - 1 ст. л. в натертом виде;

молотый кумин (зира) - 1 ч. л.;

масло - 2 ст. л.;

овощной бульон или вода - 500 мл;

кокосовые сливки или кокосовое молоко - 200 мл;

соль - 1 ч. л. или по вкусу;

черный молотый перец - 1/4 ч. л.

Для подачи:

тыквенные семена - 2 ст. л.;

свежая кинза - 3 веточки.

Время приготовления : около 40-45 минут вместе с подготовкой овощей.

Сложность: легкая.

Как приготовить тыквенный крем-суп с кокосовым молоком.

Подготовьте овощи

Сначала я очищаю тыкву от кожуры и семян, после чего нарезаю мякоть небольшими кубиками. Лук мелко режу, чеснок измельчаю ножом, а свежий имбирь натираю на терке.

Кстати, имбирь очень удобно очищать обычной чайной ложкой. Ею можно аккуратно соскоблить тонкую кожуру даже в углублениях корня, не срезая лишней мякоти.

Обжарьте лук и специи

В кастрюле с толстым дном разогреваю две столовых ложки растительного масла. Добавляю лук и обжариваю примерно пять минут, пока он не станет мягким.

После этого добавляю измельченный чеснок, натертый имбирь и молотый кумин. Перемешиваю и прогреваю все вместе еще около минуты на умеренном огне.

Здесь важно не пережарить чеснок. Если он подгорит, в готовом супе может появиться неприятная горечь.

Добавьте тыкву и бульон

Выкладываю в кастрюлю нарезанную тыкву, вливаю 500 мл овощного бульона или обычной воды и довожу до кипения.

После этого убавляю огонь, накрываю кастрюлю крышкой и оставляю вариться примерно на 20 минут.

Готовность проверяю вилкой: кусочки тыквы должны легко прокалываться и разминаться. Если овощ еще жесткий, продолжаю варить до мягкости.

Добавьте кокосовое молоко

Когда тыква полностью размягчится, вливаю 200 мл кокосового молока, добавляю соль и черный молотый перец.

Перемешиваю и прогреваю суп еще три минуты на небольшом огне, не доводя до активного кипения.

Взбейте суп до кремовой смеси

Снимаю кастрюлю с плиты, даю супу немного остыть и осторожно измельчаю блендером до однородности.

Если суп получается слишком густым, постепенно добавляю немного горячего бульона или воды и снова перемешиваю.

Мне нравится, когда крем-суп довольно густой, но одновременно легко стекает с ложки. Поэтому дополнительную жидкость советую вводить небольшими порциями, чтобы не сделать блюдо водянистым.

Подготовьте суп к подаче

Отдельно слегка поджариваю семена тыквы на сухой сковороде, постоянно помешивая, чтобы они не подгорели.

Готовый суп разливаю в тарелки, посыпаю семенами и украшаю листиками свежей кинзы.

Тыквенный крем-суп с кокосовыми сливками, который я приготовила дома (фото: Юлия Люшнева)

Чем заменить кокосовые сливки и как сделать суп еще вкуснее

Для тыквенного крем-супа хорошо подходят кокосовые сливки. Они густее и жирнее кокосового молока, поэтому помогают получить особенно нежную, кремовую текстуру.

Но я решила попробовать приготовить суп с кокосовым молоком – и результат меня приятно удивил. Он получился ароматным, с лёгкой кокосовой ноткой и приятной консистенцией. Так что если сливок нет, можно использовать молоко в таком же количестве.

Если же не удалось обнаружить ни кокосовых сливок, ни молока, подойдут обычные молочные сливки. Они также сделают суп нежным, хотя характерного кокосового привкуса уже не будет.

Чтобы добавить кокосовую нотку, можно обжарить лук на нерафинированном кокосовом масле. Она имеет более отчетливый аромат, чем рафинированная, поэтому лучше подходит для такой замены.

Отдельное внимание советую уделить кумину. Если используете целые семена, их можно коротко прогреть на сухой сковороде, а затем измельчить. Так аромат специи станет более выразительным.

А еще к этому супу прекрасно подходят сырные тосты. Хрустящий хлеб с расплавленным сыром прекрасно дополняют нежное тыквенное основание.

Само сочетание кокосового молока, имбиря и кумина помогло мне получить тот насыщенный вкус, который я искала после посещения ресторана. Теперь это проверенный домашний рецепт, который могу рекомендовать любящим ароматные крем-супы.