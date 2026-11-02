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Вкусно 02 ноября 2026, 10:44

Хрустящие конвертики с лососем, крем-сыром и рисом: простой рецепт от редактора Styler (фото)

Нори, рисовая бумага и несколько ингредиентов, которые легко найти в супермаркете, превращаются в оригинальную закуску
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Хрустящие суши-конвертики с лососем и крем-сыром (коллаж: Styler)
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Это один из тех рецептов, когда из обычных ингредиентов можно приготовить что-то интереснее обычных сушей. Я решила соединить норы, слабосоленый лосось, крем-сыр и рис, а чтобы конвертики имели хрустящую корочку, завернула их в рисовую бумагу. В результате внутри получается нежная начинка, а снаружи – приятная хрустящая оболочка. К тому же готовить их гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд.

Как приготовить хрустящие суши-конвертики, рассказывает редактор Styler Юлия Шиканова.

Ингредиенты на 8 конвертиков:

  • Листы норы - 8 шт,
  • Рис шлифованный круглозернистый - 140 г (2/3 чашки объемом 330 мл),
  • Слабосоленый лосось - 130 г,
  • Крем-творог - 100-120 г,
  • Рисовая бумага - 8 шт,
  • Соль - по вкусу для риса.

Этапы приготовления

В первую очередь отварите рис до готовности. Для этого рецепта достаточно просто отварить рис, не добавляя заправку из уксуса и сахара, как для обычных суши. Готовый рис оставьте немного остыть.

Пока рис остывает, подготовьте нори. Каждый лист разрежьте ножницами от края до середины. Советую делать это именно ножницами, потому что недостаточно острый нож только разорвет водоросли.

Теперь можно собирать будущие конвертики. На первый сектор выложите нарезанный соломкой лосось. На второй и четвертый сектор выложите чайную ложку крем-сыра и равномерно распределите по квадрату. На третий сектор выложите примерно столовую ложку риса без горки.

Схема выкладки начинки (фото: Юлия Шиканова)

Сложите лист по диагонали, последовательно заворачивая сектора друг на друга. Так выйдет компактный конвертик, внутри которого останется вся начинка.

Повторите то же с другими листьями норы. Когда все заготовки будут готовы, переходите к рисовой бумаге.

Каждый лист рисовой бумаги опустите в горячую воду примерно на 5-7 секунд. Не нужно держать его дольше: он еще чуть-чуть размякнет после того, как вы достанете его из воды. Заверните в рисовую бумагу каждый конвертик из норы.

Переложите заготовки в аэрогриль или духовку и готовьте 10 минут при температуре 180 градусов. Я готовила часть конвертиков в аэрогриле и часть в духовке - результат получился одинаковым.

Готовое блюдо в разрезе (фото: Юлия Шиканова)

Я советую подавать их сразу после приготовления, пока оболочка еще хрустящая. Внутри сочетаются нежный крем-творог, лосось и рис, а снаружи - тонкий хрустящий слой.

Содержит рыбу и молочные продукты. Проверяйте состав продуктов на этикетке.

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