Хрусткі конвертики з лососем, крем-сиром і рисом: простий рецепт від редакторки Styler (фото)

Інгредієнти на 8 конвертиків:

Листи норі - 8 шт,

Рис шліфований круглозернистий - 140 г (2/3 чашки об'ємом 330 мл),

Слабосолений лосось - 130 г,

Крем-сир - 100-120 г,

Рисовий папір - 8 шт,

Сіль - за смаком для рису.

Етапи приготування

Насамперед відваріть рис до готовності. Для цього рецепту достатньо просто відварити рис, не додаючи заправку з оцту та цукру, як для звичайних суші. Готовий рис залиште трохи охолонути.

Поки рис остигає, підготуйте норі. Кожен лист розріжте ножицями від краю до середини. Раджу робити це саме ножицями, тому що недостатньо гострий ніж лише розірве водорості

Тепер можна збирати майбутні конвертики. На перший сектор викладіть нарізаний соломкою лосось. На другий та четвертий сектор викладіть чайну ложку крем-сиру і рівномірно розподіліть по квадрату. На третій сектор викладіть приблизно столову ложку рису без горки.

Схема викладки начинки (фото: Юлія Шиканова)

Складіть лист по діагоналі, послідовно загортаючи сектори один на одного. Так вийде компактний конвертик, усередині якого залишиться вся начинка.

Повторіть те саме з іншими листами норі. Коли всі заготовки будуть готові, переходьте до рисового паперу.

Кожен лист рисового паперу опустіть у гарячу воду приблизно на 5-7 секунд. Не потрібно тримати його довше: він ще трохи розм'якне після того, як ви дістанете його з води. Загорніть у рисовий папір кожен конвертик із норі.

Перекладіть заготовки в аерогриль або духовку й готуйте 10 хвилин за температури 180 градусів. Я готувала частину конвертиків в аерогрилі і частину в духовці - результат вийшов однаковим.

Готова страва у розрізі (фото: Юлія Шиканова)

Я раджу подавати їх одразу після приготування, поки оболонка ще хрустка. Усередині поєднуються ніжний крем-сир, лосось і рис, а зовні - тонкий хрусткий шар.

Містить рибу та молочні продукти. Перевіряйте склад продуктів на етикетці.