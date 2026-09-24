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Главная Вкусно Как приготовить домашнее печенье без яиц и масла из 5 ингредиентов: пошаговый видеорецепт
Вкусно 24 сентября 2026, 08:53

Как приготовить домашнее печенье без яиц и масла из 5 ингредиентов: пошаговый видеорецепт

Тесто замешивается через несколько минут, а готовое печенье получается тонким, хрустящим и в меру сладким
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Домашнее бюджетное печенье, нарезанное маленькими квадратиками (фото: Styler)
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Для этого печенья не требуются яйца, сливочное масло или сложные добавки. Основа рецепта – вода, растительное масло, сахар, мука и разрыхлитель.

Styler со ссылкой на видео со страницы "Готуємо з Катюшкою" в Facebook делится простым рецептом бюджетного печенья, которое готовится из минимума продуктов.

Что нужно для печенья

Ингредиентов немного, а их пропорции легко запомнить.

  • 60 мл воды,
  • 70 мл растительного масла,
  • 50 г сахара,
  • 200 г муки,
  • 1 ч. л. разрыхлителя.

Как приготовить печенье?

В миске смешайте воду, сахар и растительное масло. Добавьте муку, предварительно смешанную с разрыхлителем, и замесите однородное тесто.

Накройте его и поставьте в холодильник примерно на 10 минут. После этого тесто будет удобнее раскатывать.

Раскатайте его в тонкий пласт. Нарежьте на маленькие квадратики либо сформируйте печенье так, как вам нравится.

Переложите заготовки на противень и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке до готовности - примерно 15-20 минут.

Печенье должно слегка подрумяниться по краям. После охлаждения оно станет более хрустящим.

Нюанс: не делайте пласт теста слишком толстым - именно тонкая раскачка помогает получить легкое и хрустящее печенье.

Приятного аппетита!

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