Як приготувати домашнє печиво без яєць і масла з 5 інгредієнтів: покроковий відеорецепт

Що потрібно для печива

Інгредієнтів небагато, а їхні пропорції легко запам'ятати.

60 мл води,

70 мл рослинної олії,

50 г цукру,

200 г борошна,

1 ч. л. розпушувача.

Як приготувати бюджетне печиво

У мисці змішайте воду, цукор і рослинну олію. Додайте борошно, попередньо змішане з розпушувачем, та замісіть однорідне тісто.

Накрийте його та поставте в холодильник приблизно на 10 хвилин. Після цього тісто буде зручніше розкачувати.

Розкачайте його в тонкий пласт. Наріжте на невеликі квадратики або сформуйте печиво так, як вам подобається.

Перекладіть заготовки на деко та випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці до готовності - приблизно 15-20 хвилин.

Печиво має злегка підрум'янитися по краях. Після охолодження воно стане більш хрустким.

Нюанс: не робіть пласт тіста занадто товстим - саме тонке розкачування допомагає отримати легке й хрустке печиво.

Смачного!