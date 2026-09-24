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Головна Смачно Як приготувати домашнє печиво без яєць і масла з 5 інгредієнтів: покроковий відеорецепт
Смачно 24 вересня 2026, 08:53

Як приготувати домашнє печиво без яєць і масла з 5 інгредієнтів: покроковий відеорецепт

Тісто замішується за кілька хвилин, а готове печиво виходить тонким, хрустким і в міру солодким
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Домашнє бюджетне печиво, нарізане невеликими квадратиками (фото: Styler)
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Для цього печива не потрібні яйця, вершкове масло чи складні добавки. Основа рецепта - вода, рослинна олія, цукор, борошно та розпушувач.

Styler з посиланням на відео зі сторінки "Готуємо з Катюшкою" у Facebook ділиться простим рецептом бюджетного печива, яке готується з мінімуму продуктів.

Що потрібно для печива

Інгредієнтів небагато, а їхні пропорції легко запам'ятати.

  • 60 мл води,
  • 70 мл рослинної олії,
  • 50 г цукру,
  • 200 г борошна,
  • 1 ч. л. розпушувача.

Як приготувати бюджетне печиво

У мисці змішайте воду, цукор і рослинну олію. Додайте борошно, попередньо змішане з розпушувачем, та замісіть однорідне тісто.

Накрийте його та поставте в холодильник приблизно на 10 хвилин. Після цього тісто буде зручніше розкачувати.

Розкачайте його в тонкий пласт. Наріжте на невеликі квадратики або сформуйте печиво так, як вам подобається.

Перекладіть заготовки на деко та випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці до готовності - приблизно 15-20 хвилин.

Печиво має злегка підрум'янитися по краях. Після охолодження воно стане більш хрустким.

Нюанс: не робіть пласт тіста занадто товстим - саме тонке розкачування допомагає отримати легке й хрустке печиво.

Смачного!

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