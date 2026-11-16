Куриные ленивые отбивные без молотка: простой рецепт за 20 минут (фото)
Куриные отбивные можно приготовить гораздо проще, чем по классическому рецепту. Для этого достаточно нарезать филе, смешать его с яйцом, майонезом, мукой и специями, затем обжарить небольшими порциями на сковороде.
Рецептом ленивых отбивных из курицы делится редактор Styler Юлия Люшнева.
Ленивые отбивные из куриного филе
Ингредиенты
- Куриное филе - 200 г;
- яйцо - 1 шт.;
- майонез - 30 г (2 ст. л.);
- пшеничная цельнозерновая мука - 20 г (2 ст. л.);
- копченая паприка - по вкусу;
- соль - по вкусу;
- масло - для жарки (примерно 10 г).
Время приготовления: 20 мин.
Количество порций: 2.
Приготовление
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Подготовка курицы. Куриное филе нарезаю небольшими кусочками. Постараюсь делать их примерно одинакового размера, чтобы мясо равномерно прожарилось.
- Готовлю основу. Перекладываю нарезанное филе в миску, добавляю яйцо и майонез. Тщательно перемешиваю, чтобы все кусочки курицы покрылись смесью.
- Добавляю специи. Всыпаю копченую паприку и соль. Именно копченая паприка придает отражающим выразительный аромат.
- Добавляю муку. Всыпаю две столовых ложки муки и еще раз хорошо перемешиваю. Масса должна быть густой, но оставаться достаточно мягкой, чтобы ее можно было выкладывать ложкой.
- Жарю отбивные. На сковороде разогреваю небольшое количество растительного масла. Столовой ложкой выкладываю на сковороду, формируя небольшие отбивные. Слегка разравниваю их, чтобы они не были слишком толстыми.
- Довожу до готовности. Обжариваю на среднем огне примерно по 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. По рекомендациям FoodSafety.gov безопасная внутренняя температура готовой курятины составляет не менее 74 градусов. Проверить ее можно с помощью кухонного термометра, вставив его в центр самой толстой отражающей части.
Свои готовые отбивные я подавала с запеченным картофелем. Также они хорошо смешиваются со свежими овощами и легким соусом.
Аллергены: яйца, глютен, возможны аллергены в составе майонеза, в частности, горчица.
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