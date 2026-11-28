Медовые николайчики с корицей и шоколадом: рецепт традиционного праздничного печенья
Медовые николайчики могут стать не только вкусностями к чаю, но и особым подарком к зимним праздникам. Сочетание меда, сливочного масла и корицы создает тот же аромат праздничной выпечки, а процесс декорирования позволяет немного поэкспериментировать.
Как приготовить медовые пряники, рассказывает редактор Styler Юлия Шиканова.
Медовые пряники
Ингредиенты для теста:
- сливочное масло - 100 г,
- мед - 60 г,
- сахар - 40 г,
- мука - 400 г,
- яйцо - 1 шт,
- сода - 0,5 ч. л,
- корица - 1 ч. л.
Ингредиенты для декорирования:
- шоколад - 100 г,
- карамельный сироп - 50 г,
- сахарная пудра - по вкусу.
Как приготовить медовые николайчики
В небольшой кастрюле соедините сливочное масло, мед и сахар. Поставьте на небольшой огонь и постоянно помешивая, прогревайте, пока масло не растопится, а сахар не растворится. Доводить смесь до кипения не нужно.
Снимите кастрюлю с плиты и дайте массе остыть до комнатной температуры. Если добавить яйцо в горячую смесь, оно свернется и тесто не получится. Добавьте яйцо и тщательно перемешайте венчиком.
В отдельной миске соедините муку, соду и корицу. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты в медовую смесь и замешивайте тесто.
Не торопитесь всыпать всю муку сразу. В зависимости от размера яйца и консистенции меда его может потребоваться поменьше. Тесто должно быть пластичным, не липнуть к рукам и не рваться во время раскачки.
Заверните тесто в пищевую пленку и оставьте в холодильнике примерно на 30 минут.
Раскатайте его толщиной примерно 7-10 мм. Я делала это руками но можно воспользоваться и скалкой. С помощью формочек вырежьте николайчиков, звездочки, елки, сапожки или другие праздничные фигурки. У меня были ромбы, цветочки и носки.
Переложите пряники на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте духовку в разогретой до 170 градусов примерно 8-12 минут, ориентируясь на размер фигурок и цвет их краев.
Как украсить николайчики
Дождитесь, пока пряники полностью остынут. Тем временем растопите шоколад в микроволновке короткими импульсами или водяной бане.
Перелейте его в кондитерский мешочек или обычный пакетик, срежьте маленький уголок и приступайте к рисованию.
Шоколадом можно нарисовать лицо, пуговицы, узоры на одежде или контуры фигурок. Карамельный сироп используйте для отдельных деталей, а сахарной пудрой создайте эффект снега.
Лично я некоторые пряники погрузила задней частью в шоколад, а переднюю посыпала сахарной пудрой или укрыла карамельным сиропом. Можно также растереть пудру пальцем.
Именно на этом этапе можно не беспокоиться идеальным видом печенья. Несколько неровные линии, забавные лица и разные узоры только придают домашним николайчикам особый характер.
Советы по приготовлению
- Для более насыщенного аромата можно добавить щепотку имбиря, мускатного ореха или молотой гвоздики.
- Раскатывайте тесто между двумя листами пергамента, чтобы не забивать его лишней мукой.
- Не передерживайте пряники в духовке, ведь после охлаждения они станут жестче.
- Используйте густой карамельный сироп, чтобы рисунки не растекались.
- Если планируете подарить николайчики, дождитесь застывания шоколада, а карамельное декорирование лучше оставить для печенья, которое будете подавать на стол.
Готовые пряники можно уложить в праздничную коробку, перевязать лентой и дополнить маленькой открыткой. Такой подарок особенно приятно сделать своими руками.
Блюдо содержит глютен, яйца и молочные продукты. В зависимости от состава шоколада и карамельного сиропа может содержать сою и следы орехов.
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