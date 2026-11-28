Медові пряники

Інгредієнти для тіста: вершкове масло - 100 г,

мед - 60 г,

цукор - 40 г,

борошно - 400 г,

яйце - 1 шт,

сода - 0,5 ч. л,

кориця - 1 ч. л.

Інгредієнти для декорування: шоколад - 100 г,

карамельний сироп - 50 г,

цукрова пудра - за смаком.

Як приготувати медові миколайчики

У невеликій каструлі з'єднайте вершкове масло, мед та цукор. Поставте на невеликий вогонь і, постійно помішуючи, прогрівайте, поки масло не розтопиться, а цукор не розчиниться. Доводити суміш до кипіння не потрібно.

Масло, мед та цукор у каструлі (фото: Юлія Шиканова)

Зніміть каструлю з плити та дайте масі охолонути до кімнатної температури. Якщо додати яйце у гарячу суміш, то воно згорнеться і тісто не вийде. Додайте яйце і ретельно перемішайте вінчиком.

В окремій мисці з'єднайте борошно, соду та корицю. Поступово додавайте сухі інгредієнти до медової суміші та замішуйте тісто.

Не поспішайте всипати все борошно одразу. Залежно від розміру яйця та консистенції меду його може знадобитися трохи менше. Тісто має бути пластичним, не липнути до рук і не рватися під час розкачування.

Готове тісто (фото: Юлія Шиканова)

Загорніть тісто в харчову плівку та залиште в холодильнику приблизно на 30 хвилин.

Розкачайте його завтовшки приблизно 7-10 мм. Я робила це руками але можна скористатись і качалкою. За допомогою формочок виріжте миколайчиків, зірочки, ялинки, чобітки або інші святкові фігурки. У мене були ромби, квіточки та шкарпетки.

Вирізання майбутніх пряників (фото: Юлія Шиканова)

Перекладіть пряники на деко, застелене пергаментом. Випікайте у розігрітій до 170 градусів духовці приблизно 8-12 хвилин, орієнтуючись на розмір фігурок та колір їхніх країв.

Пряники перед запіканням (фото: Юлія Шиканова)

Як прикрасити миколайчики

Дочекайтеся, поки пряники повністю охолонуть. Тим часом розтопіть шоколад у мікрохвильовці короткими імпульсами або на водяній бані.

Перелийте його в кондитерський мішечок або звичайний пакетик, зріжте маленький кутик і беріться до малювання.

Шоколадом можна намалювати обличчя, ґудзики, візерунки на одязі або контури фігурок. Карамельний сироп використовуйте для окремих деталей, а цукровою пудрою створіть ефект снігу.



Особисто я деякі пряники занурила задньою частиною в шоколад, а передню посипала цукровою пудрою або вкрила карамельним сиропом. Можна також розтерти пудру пальцем.

Готові пряники (фото: Юлія Шиканова)

Саме на цьому етапі можна не перейматися ідеальним виглядом печива. Трохи нерівні лінії, кумедні обличчя та різні візерунки лише додають домашнім миколайчикам особливого характеру.

Поради для приготування

Для більш насиченого аромату можна додати дрібку імбиру, мускатного горіха або меленої гвоздики.

Розкачуйте тісто між двома листами пергаменту, щоб не забивати його зайвим борошном.

Не перетримуйте пряники в духовці, адже після охолодження вони стануть твердішими.

Використовуйте густий карамельний сироп, щоб малюнки не розтікалися.

Якщо плануєте подарувати миколайчики, дочекайтеся застигання шоколаду, а карамельне декорування краще залишити для печива, яке подаватимете до столу.

Готові пряники можна скласти у святкову коробку, перев'язати стрічкою та доповнити маленькою листівкою. Такий подарунок особливо приємно зробити власноруч.

Страва містить глютен, яйця та молочні продукти. Залежно від складу шоколаду й карамельного сиропу може також містити сою та сліди горіхів.