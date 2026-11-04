Нежный омлет с кисломолочным сыром: простой рецепт белкового завтрака (фото)
Омлет с кисломолочным сыром - отличный вариант для тех, кто хочет разнообразить привычный завтрак. Он получается нежным, питательным и богатым белоком, а для приготовления понадобятся простые продукты, которые обычно есть в холодильнике.
Как приготовить такое блюдо и что следует учесть, рассказывает редактор Styler Остапова Анастасия.
За основу своего омлета я взяла рецепт кулинарного блогера Panna Lesia, которым она поделилась на YouTube. Я немного адаптировала его под собственные предпочтения, добавив молоко, специи и сушеные травы. В результате омлет получился очень нежным, сочным и богатым белком.
Что понадобится для омлета с творогом
Для этого завтрака не потребуются мука или сложные ингредиенты. Основу составляют яйца, творог и молоко. Специи и зелень помогут сделать вкус более выразительным.
Ингредиенты:
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яйца - 4 шт.;
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творог - 250 г;
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молоко - 4 ст. л. (примерно 60 мл);
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соль - по вкусу;
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черный молотый перец - по вкусу;
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сушеный укроп или любимые травы - 1/2 ч. л.;
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сливочное масло - 5 г для смазывания сковороды.
По желанию можно добавить свежую зелень, помидоры, болгарский перец или шпинат.
Как приготовить нежный омлет на сковороде
Сначала я выложила творог в глубокую миску, добавила яйца и четыре столовые ложки молока. Затем посолила, поперчила и всыпала сушеные травы.
Все ингредиенты тщательно перемешала вилкой, чтобы творог равномерно распределился в яичной массе. Если хочется получить максимально однородную консистенцию, смесь можно ненадолго взбить блендером.
Затем слегка смазала сковороду сливочным маслом и вылила подготовленную смесь. Равномерно распределила ее по поверхности и накрыла крышкой.
Готовила омлет на слабом огне примерно 8–12 минут, пока яичная масса полностью не схватилась. Переворачивать его не нужно.
Важно следить за нагревом: если огонь будет слишком сильным, нижняя часть может подгореть, пока середина еще будет оставаться жидкой.
Готовый омлет получился очень нежным, мягким и сочным. Творог хорошо сочетался с яйцами, а молоко сделало консистенцию еще более нежной.
Подавать такой завтрак лучше всего сразу после приготовления, пока омлет остается теплым.
Какие овощи можно добавить в омлет
Этот рецепт легко адаптировать под собственный вкус. По желанию в яично-творожную смесь можно добавить овощи или свежую зелень.
Лучше всего подойдут:
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Помидоры. Добавят легкую кислинку, но перед приготовлением лучше удалить лишний сок.
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Болгарский перец. Сделает вкус слегка сладковатым и добавит приятную текстуру.
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Шпинат. Хорошо сочетается с яйцами и творогом.
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Зеленый лук. Придаст блюду свежий аромат.
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Брокколи. Небольшие соцветия можно предварительно отварить или приготовить на пару.
Овощи желательно нарезать небольшими кусочками, чтобы они равномерно распределились в омлете.
Не стоит добавлять слишком много сочных ингредиентов, поскольку избыток влаги может увеличить время приготовления.
Как сделать омлет нежным и не пересушить его
Чтобы получить мягкую текстуру, важно правильно подобрать ингредиенты и не перегреть сковороду.
Прежде всего обратите внимание на творог. Если он слишком сухой и зернистый, его лучше предварительно размять вилкой. Так он равномернее смешается с яйцами.
Молоко также помогает сделать смесь менее густой. Однако увеличивать его количество без необходимости не стоит, иначе омлет может дольше оставаться жидким.
Еще один важный момент - приготовление под крышкой на слабом огне. Благодаря этому омлет постепенно прогревается и не требует переворачивания.
Не нужно постоянно перемешивать массу или открывать крышку. Лучше дождаться, пока верхняя часть схватится, а в центре не останется жидкой яичной смеси.
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