Нежный омлет с кисломолочным сыром: простой рецепт белкового завтрака (фото)

За основу своего омлета я взяла рецепт кулинарного блогера Panna Lesia, которым она поделилась на YouTube. Я немного адаптировала его под собственные предпочтения, добавив молоко, специи и сушеные травы. В результате омлет получился очень нежным, сочным и богатым белком.

Что понадобится для омлета с творогом

Для этого завтрака не потребуются мука или сложные ингредиенты. Основу составляют яйца, творог и молоко. Специи и зелень помогут сделать вкус более выразительным.

Ингредиенты:

яйца - 4 шт.;

творог - 250 г;

молоко - 4 ст. л. (примерно 60 мл);

соль - по вкусу;

черный молотый перец - по вкусу;

сушеный укроп или любимые травы - 1/2 ч. л.;

сливочное масло - 5 г для смазывания сковороды.

По желанию можно добавить свежую зелень, помидоры, болгарский перец или шпинат.

Как приготовить нежный омлет на сковороде

Сначала я выложила творог в глубокую миску, добавила яйца и четыре столовые ложки молока. Затем посолила, поперчила и всыпала сушеные травы.

Ингредиенты для омлета (фото: Остапова Анастасия)

Все ингредиенты тщательно перемешала вилкой, чтобы творог равномерно распределился в яичной массе. Если хочется получить максимально однородную консистенцию, смесь можно ненадолго взбить блендером.

Затем слегка смазала сковороду сливочным маслом и вылила подготовленную смесь. Равномерно распределила ее по поверхности и накрыла крышкой.

Омлет на сковороде (фото: Остапова Анастасия)

Готовила омлет на слабом огне примерно 8–12 минут, пока яичная масса полностью не схватилась. Переворачивать его не нужно.

Важно следить за нагревом: если огонь будет слишком сильным, нижняя часть может подгореть, пока середина еще будет оставаться жидкой.

Готовый омлет получился очень нежным, мягким и сочным. Творог хорошо сочетался с яйцами, а молоко сделало консистенцию еще более нежной.

Подавать такой завтрак лучше всего сразу после приготовления, пока омлет остается теплым.

Какие овощи можно добавить в омлет

Этот рецепт легко адаптировать под собственный вкус. По желанию в яично-творожную смесь можно добавить овощи или свежую зелень.

Лучше всего подойдут:

Помидоры. Добавят легкую кислинку, но перед приготовлением лучше удалить лишний сок.

Болгарский перец. Сделает вкус слегка сладковатым и добавит приятную текстуру.

Шпинат. Хорошо сочетается с яйцами и творогом.

Зеленый лук. Придаст блюду свежий аромат.

Брокколи. Небольшие соцветия можно предварительно отварить или приготовить на пару.

Овощи желательно нарезать небольшими кусочками, чтобы они равномерно распределились в омлете.

Не стоит добавлять слишком много сочных ингредиентов, поскольку избыток влаги может увеличить время приготовления.

Как сделать омлет нежным и не пересушить его

Чтобы получить мягкую текстуру, важно правильно подобрать ингредиенты и не перегреть сковороду.

Прежде всего обратите внимание на творог. Если он слишком сухой и зернистый, его лучше предварительно размять вилкой. Так он равномернее смешается с яйцами.

Молоко также помогает сделать смесь менее густой. Однако увеличивать его количество без необходимости не стоит, иначе омлет может дольше оставаться жидким.

Еще один важный момент - приготовление под крышкой на слабом огне. Благодаря этому омлет постепенно прогревается и не требует переворачивания.

Не нужно постоянно перемешивать массу или открывать крышку. Лучше дождаться, пока верхняя часть схватится, а в центре не останется жидкой яичной смеси.