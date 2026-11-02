Паста с креветками в сливочном соусе: рецепт ужина за 25 минут (фото)

Паста с креветками в сливочном соусе: ингредиенты

Паста с креветками готовится быстро, но по вкусу не уступает блюдам из ресторанного меню. К тому же для неё не нужно покупать много продуктов или проводить несколько часов на кухне.

За основу я взяла сочетание креветок, чеснока и сливок из рецепта RecipeTin Eats, но решила приготовить собственный вариант без белого вина. Мне хотелось получить нежный сливочный соус, который будет хорошо сочетаться со спагетти и не перебивать вкус морепродуктов.

Для этого рецепта я выбрала спагетти, хотя при желании можно использовать лингвини или фетучини.

Ингредиенты на 2 порции:

Спагетти - 200 г

Очищенные креветки - 250 г

Сливки 20% - 200 мл

Сливочное масло - 25 г

Чеснок - 3 зубчика

Пармезан или другой твёрдый сыр - 30 г

Оливковое масло - 1 ст. л.

Соль - по вкусу

Чёрный молотый перец - по вкусу

Вода после варки пасты - 50-100 мл

Время приготовления: 25 минут.

Как приготовить пасту с креветками в сливочном соусе

Шаг 1. Отвариваю спагетти

Сначала наливаю воду в кастрюлю, добавляю соль и довожу до кипения. Опускаю спагетти и варю примерно на одну минуту меньше, чем указано на упаковке.

Важно, чтобы паста оставалась слегка упругой, ведь в конце она ещё будет готовиться вместе с соусом.

Перед тем как слить воду, оставляю примерно 100 мл жидкости после варки. Она понадобится, чтобы отрегулировать густоту сливочного соуса.

Шаг 2. Обжариваю креветки с чесноком

Пока варятся спагетти, перехожу к креветкам.

Если они замороженные, предварительно размораживаю их в холодильнике и обсушиваю бумажным полотенцем. Так на сковороде не будет образовываться лишняя жидкость.

Разогреваю оливковое масло и половину сливочного масла. Добавляю измельчённый чеснок и прогреваю примерно 20-30 секунд, чтобы он стал ароматным, но не подгорел.

После этого выкладываю креветки. Сырые креветки обжариваю примерно по 1-2 минуты с каждой стороны, в зависимости от размера, до полной готовности. Если использую уже варёные, лишь недолго прогреваю их.

Шаг 3. Готовлю сливочный соус

Когда креветки готовы, уменьшаю огонь и добавляю оставшееся сливочное масло.

Вливаю сливки, добавляю немного чёрного перца и осторожно перемешиваю. Оставляю соус прогреваться на слабом огне примерно 2 минуты. На этом этапе важно не допускать сильного кипения, чтобы сливки сохранили однородную консистенцию.

Соус должен оставаться достаточно жидким, ведь после добавления спагетти он станет гуще.

Креветки в сливочном соусе (фото: Остапова Анастасия)

Шаг 4. Соединяю спагетти с креветками

Готовые спагетти перекладываю непосредственно в сковороду со сливочным соусом.

Добавляю натёртый сыр и несколько столовых ложек воды, которую оставила после варки пасты. Тщательно перемешиваю, чтобы соус равномерно покрыл спагетти.

Прогреваю блюдо на слабом огне ещё примерно минуту. Если соус становится слишком густым, добавляю немного больше воды от пасты.

Паста с креветками в сливочном соусе (фото: Остапова Анастасия)

Шаг 5. Подаю готовую пасту

Пасту лучше всего подавать сразу после приготовления, пока она горячая, а соус остаётся нежным.

При желании сверху можно добавить немного пармезана или свежемолотого чёрного перца.

Что сделать, чтобы креветки остались сочными, а соус нежным

Во время приготовления пасты есть несколько деталей, на которые я всегда обращаю внимание.

Не пережаривайте креветки. Это один из самых важных моментов. Морепродукты готовятся быстро, а длительное нагревание делает их жёсткими. Сырые креветки должны стать непрозрачными и полностью приготовиться внутри.

Не добавляйте сливки на слишком горячую сковороду. Лучше уменьшить огонь и дать им постепенно прогреться. Так соус будет иметь более однородную консистенцию.

Не промывайте спагетти после варки. Крахмал на их поверхности помогает сливочному соусу лучше соединяться с пастой.

Оставляйте немного воды от пасты. Благодаря крахмалу в этой жидкости можно сделать соус более шелковистым и отрегулировать его густоту без дополнительных сливок.

Не добавляйте слишком много специй. На мой взгляд, для этого блюда достаточно чеснока, соли и чёрного перца. Они подчёркивают вкус креветок, а не перебивают его.

Аллергены: Блюдо содержит креветки, молочные продукты и пшеницу. Если используете сыр или другие продукты с добавками, проверьте их состав на наличие дополнительных аллергенов.