Салат "Биг-Мак" с говядиной: быстрый пошаговый рецепт за 25 минут

Ингредиенты на 2 порции:

говяжий фарш - 250 г;

салат айсберг - 150 г;

сыр чедер - 2 ломтика (примерно 40 г);

масло - при необходимости для жарки.

Для соуса:

майонез - 1 ст. л.;

кетчуп - 1 ст. л.;

американская горчица - 1 ч. л. без горки;

французская зернистая горчица - 1 ч. л.;

маринованный огурец - 1 большой;

лук - примерно 1/4 небольшой головки;

рассол от маринованного огурца - примерно 1 ч. л.

Ориентировочное время приготовления : 25 минут.

Как приготовить салат в стиле "Биг-Мака"

1. Подготовить айсберг

Сначала промойте салатные листья прохладной водой и хорошо обсушите бумажными полотенцами.

Нарежьте айсберг тонкими полосками или порвите руками на небольшие кусочки. Благодаря плотным и хрустящим листьям он хорошо подходит для этого салата.

2. Пожарить говяжью котлету

Для этого рецепта я использовала обычный говяжий фарш. Не добавляла в него яйца, панировочные сухари или другие ингредиенты.

Сформируйте из фарша две плоские котлеты. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием, при необходимости добавив немного растительного масла. Я жарила без нее.

Выложите котлеты и обжаривайте на среднем огне примерно по 4-6 минут с каждой стороны до румяной корочки. Время зависит от толщины котлет и интенсивности нагрева.

Готовность проверяйте кухонным термометром: по рекомендациям FoodSafety.gov внутренняя температура блюд из говяжьего фарша должна достигать не менее 71 градуса.

На готовые горячие котлеты выложите по ломтику чедера, чтобы творог немного расплавился.

3. Приготовить соус

Маринованный огурец и лук нарежьте мелкими кубиками.

В отдельной миске смешайте майонез, кетчуп, американскую и французскую горчицу. Добавьте нарезанные огурец и лук.

Я тоже влила немного рассола от маринованного огурца. Он добавляет соусу приятной кислинки и делает его менее густым.

Тщательно перемешайте все ингредиенты. Количество рассола можно регулировать по вкусу, чтобы заправка не получилась слишком редкой.

Само сочетание маринованного огурца, лука, горчицы и майонеза придает соусу вкус, напоминающий заправку из популярного бургера.

4. Собрать салат

На тарелки выложите нарезанный айсберг.

Готовым котлетам с чедером дайте немного остыть, чтобы они не были слишком горячими. По желанию разрежьте их на несколько кусочков.

Выложите говядину с сыром поверх салатных листьев и добавьте приготовленный соус.

Я подавала салат, пока котлета оставалась теплой, а айсберг – хрустящим. Кушанье лучше заправлять непосредственно перед подачей, чтобы листья не потеряли своей текстуры.

Салат в стиле "Биг-Мака" с говядиной и домашним соусом (фото: Юлия Люшнева)

Содержит молочные продукты и горчицу. Майонез обычно содержит яйца. Другие аллергены зависят от состава соусов и маринованных огурцов – проверяйте информацию на упаковке.